EEUU logra un doble milagro hídrico: consigue transformar agua marina en dulce y recuperar un elemento clave

España cuenta con una amplia infraestructura de desalinización en sus costas para hacer frente a las persistentes sequías que afectan al territorio. Sin embargo, los métodos tradicionales conllevan el gran desafío de gestionar las grandes cantidades de salmuera sobrante.

Un equipo de investigadores de la Universidad de Rochester ha desarrollado una alternativa térmica solar que evita este inconveniente. El dispositivo permite tratar el agua marina sin generar ningún tipo de residuo líquido contaminante.

La tecnología se basa en unos paneles metálicos especiales que han sido tratados mediante un sistema de láser de alta precisión. Estas superficies adquieren propiedades hidrofílicas extremas que absorben la luz solar casi por completo y distribuyen el líquido con rapidez.

El calor capturado evapora el agua marina de manera acelerada bajo la exposición a la luz del día. El vapor resultante se condensa posteriormente para obtener agua dulce totalmente apta para el consumo humano.

Las plantas tradicionales devuelven al océano una densa capa de agua hipersalada que daña gravemente los ecosistemas marinos. Este nuevo mecanismo evita dicho vertido al aislar la totalidad de las sales disueltas en forma de cristales sólidos.

Los ingenieros han resuelto el problema de la acumulación de sal en los componentes aplicando un principio físico muy cotidiano. El proceso emula el efecto de mancha de café que empuja los residuos hacia los bordes de una gota líquida.

Las microranuras del metal dirigen de forma natural los minerales cristalizados hacia las zonas pasivas del panel exterior. Gracias a este movimiento continuo, la superficie activa permanece limpia y libre de obstrucciones durante todo su funcionamiento.

La recolección de los componentes sólidos abre la puerta a un modelo de aprovechamiento de materias primas valiosas. Entre los distintos elementos presentes en el residuo seco destaca un componente esencial para la transición hacia energías limpias.

Los científicos modificaron las estructuras metálicas añadiendo unas nanopartículas específicas de titanato de hidrógeno en sus canales conductores. Estas partículas actúan como trampas moleculares selectivas que retienen con eficacia los iones del metal ligero.

Los ensayos realizados con muestras extraídas del Gran Lago Salado demostraron la viabilidad de capturar hasta la mitad del litio disponible. El material obtenido multiplica notablemente su concentración original facilitando enormemente su posterior refinamiento industrial.

La técnica ha demostrado una gran versatilidad al ser probada con muestras de diferentes entornos marinos del planeta. El rendimiento se mantuvo constante utilizando agua procedente de los océanos Atlántico, Índico y Pacífico por igual.

Piezas solares Omicrono

El avance plantea un esquema de economía circular aplicable a sectores que van más allá del suministro de agua potable. Las comunidades costeras y las regiones áridas podrían disponer de un sistema de autoabastecimiento limpio y descentralizado.

El valor económico de los minerales recuperados podría compensar los costes de implantación de los nuevos paneles modulares. La producción de componentes para baterías se integraría así de forma directa dentro del sector del saneamiento hídrico.

El desarrollo se encuentra actualmente en una fase de validación mediante prototipos controlados a escala de laboratorio. Los responsables del proyecto confían en la capacidad de ampliación de la tecnología de cara a su futura fabricación comercial.

La combinación de física de materiales y energía solar ofrece una alternativa viable frente a la escasez hídrica global. Lo ideal es avanzar hacia soluciones integrales que protegen la biodiversidad marina mientras abastecen a la población.

El estudio completo ha sido publicado recientemente en prestigiosas revistas especializadas del sector de la óptica y los materiales. Los analistas del mercado energético ya siguen de cerca la evolución de esta patente para las cadenas de suministro futuras.