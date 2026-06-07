Dentro del secreto mejor guardado de Ferrari: así es la fábrica de los coches deportivos más famosos del mundo

Ferrari ha dado mucho de qué hablar esta última semana con la presentación de su nuevo modelo, diseñado por Jony Ive, exdiseñador de Apple. Luce es su primer coche eléctrico y su diseño ha sido un secreto hasta el momento, pues la empresa sabe cómo proteger su activo más valioso: no los coches, sino la información.

Ya sea de forma física, impidiendo la entrada de cámaras a sus fábricas, o digital para evitar que los datos sobre su poderosa tecnología se filtren, Ferrari es una celosa compañía que invierte en seguridad. Para ello, la marca italiana protege su información con Bitdefender, compañía de ciberseguridad que alerta del riesgo al que se enfrentan tanto empresas deportivas como sus aficionados.

EL ESPAÑOL- Omicrono ha podido dar un pase por las instalaciones de Ferrari y conocer de primera mano su estricta seguridad. Luce, su nuevo coche de lujo eléctrico, como todos los demás, nace de su famosa fábrica de Maranello, a menos de media hora en coche de la ciudad italiana de Modena.

Lleva allí desde 1943 y sigue siendo un misterio para muchos aficionados que solo tienen acceso al museo y tiendas cercanos. El icónico cavallinorampante da la bienvenida en la puerta de entrada, y acompaña en todo momento al visitante.

Dentro de su fábrica

En su interior, diferentes edificios albergan las distintas fases de fabricación, siendo el motor el corazón de toda la marca. Comenta la guía que acompaña a este y otros medios por la ruta que los compradores de Ferrari pagan solo por el motor, el resto del coche sale a regalar.

No se nos permite grabar o hacer fotos, tampoco hablar con los trabajadores o tocar nada en el trayecto y siempre siguiendo las marcas del suelo que indican la vía peatonal por todas las instalaciones. El primer edificio que se visita es el dedicado a los componentes, un hangar de aproximadamente 15.000 metros cuadrados. Dentro solo puede haber 60 personas por turno y las condiciones de trabajo son estrictas.

Así es la fábrica de Ferrari por dentro Marta Sanz

En este edificio el sonido siempre se mantiene por debajo de 73 dB. Nada más entrar se aprecia un ambiente muy lejos del imaginado para una fábrica, incluso con plantas en el interior de la inmensa explanada. Nos explican que ese pequeño jardín es para animar al personal y cuidar el aire y ambiente de la planta que debe mantenerse siempre a la misma temperatura, algo complicado en una ciudad donde en verano se superan los 40 grados. Los grandes ventanales dejan entrar la luz ambiente durante toda la jornada.

Ferrari tiene una fundición interna. Es el único fabricante con esta capacidad. El único elemento del coche que procede de un proveedor externo es el cigüeñal, aunque este mismo termina todo el proceso dentro de la fábrica. En Maranello se fabrica todo lo demás, salvo el chasis, que procede de la fábrica que tienen en Módena.

Exposición de Ferrari Marta Sanz Modena

El siguiente punto de la visita es la estación de ensamblaje, donde poco a poco todo el coche se va montando en diferentes estaciones. Cada vehículo pasa por cada una de las estaciones acompañado de un trolley con todas las piezas que deben ir dentro. Si al finalizar el coche, queda una pieza en el armario, es que algo ha fallado en la cadena de montaje.

Los coches vuelan agarrados por enormes ganchos colgados del techo que realizan el circuito desde las alturas. Insisten en la importancia del proceso manual en todo momento, aunque sí cuentan con alguna máquina automática o robot, pero recalcan que no se utiliza esta tecnología para eliminar artesanía, sino para perfeccionarla.

Ferrari en Modena Marta Sanz Modena

Por las calles dentro de la fábrica se puede ver algún coche cubierto de plásticos circulando, son las pruebas finales. Conductores especializados revisan que todo funcione correctamente antes de entregar el vehículo a su comprador.

Protección contra ciberataques

Junto a la fábrica de Maranello, está el circuito de Fiorano donde el sonido de los pájaros se mezcla con el rugido de los coches de la marca. Quién se atreve a darse una vuelta por el circuito a bordo de uno de estos deportivos, recibe una charla previa sobre las cualidades del coche en el que está a punto de sentarse.

En ella queda claro que cada vehículo integra un gran número de sensores con los que analizar el funcionamiento y potencia de cada elemento a lo largo de todo el recorrido, desde el motor, pasando por las ruedas, hasta la batería. Toda esa información se transmite continuamente entre el coche, el garaje, los ingenieros, los centros de simulación, y las fábricas.

Circuito de Fiorano Marta Sanz Modena

En cada curva y en cada acelerón, se registran datos que después deben ser analizados. Los datos incluyen la temperatura de neumáticos, consumo energético, rendimiento del motor, degradación mecánica, telemetría del piloto, mapas del motor, configuraciones aerodinámicas, estrategias de carrera, y análisis predictivos.

Este es el secreto que deben proteger desde Ferrari, de la mano de Bitdefender, para seguir mejorando la potencia de sus famosos bólidos, pero sin que la competencia pueda espiarlas. Las grandes escuderías como Ferrari son objetivos atractivos porque combinan innovación tecnológica, visibilidad mundial, dinero, marcas premium, y propiedad intelectual extremadamente sensible.

Ambas marcas hablan de un punto que tienen en común, la velocidad. Mientras unos persiguen ser los más rápidos en la pista, otros deben serlo a la hora de proteger información crítica en tiempo real.

“Haciendo uso de la memoria, en 2008 recibíamos quizá cinco o seis amenazas nuevas al mes, y nos apresurábamos a analizarlas e investigarlas manualmente, porque era fascinante ver ese rompecabezas y resolverlo uno mismo. Pero ayer, en menos de una hora, recibimos 4.500 muestras nuevas, no importa cuántas personas tengas ni lo talentosas que sean, no pueden abarcarlo”, explica Dogban Botezatu, líder de investigación en Bitdefender, ante la prensa.

La inteligencia artificial ayuda ahora a automatizar la detección y control de las amenazas. GravityZone les ayuda a unificar la protección de un entorno muy grande y diverso, con más de mil servidores “Puedes centralizar la información y tener una visión de lo que está ocurriendo en tu entorno, para prestar atención y resolver más rápido los posibles problemas, porque tenemos muchas tecnologías diferentes. Y esta es una de las características clave: la facilidad de integración y la capacidad de proporcionar información útil en poco tiempo para el equipo que tiene que resolver los posibles incidentes”, asegura.