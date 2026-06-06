España cambia de estrategia: desde llamadas gratis a prohibir redes sociales para evitar que los niños usen el móvil

El uso sin límites de los smartphones entre los más jóvenes no es un debate nuevo entre padres y pedagogos, pero ahora es cuando empiezan a notarse los cambios implementados por las últimas leyes en España.

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha puesto como objetivo que los niños usen el móvil lo menos posible, pero sin llegar a prohibir su uso por ley, una medida que probablemente recibiría un cierto rechazo entre los votantes y sobre todo, cuya efectividad sería discutible.

En vez de eso, la estrategia ha cambiado y ahora se centra en dificultar el uso del móvil, además de aportar alternativas que lo hagan innecesario; de manera efectiva, el Gobierno está poniendo una edad límite de 16 años para usar un smartphone y aprovecharlo al completo.

En términos estrictamente legales, en España no existe una ley que fije una edad mínima legal para que un ciudadano pueda comprar o poseer un smartphone; en el caso de los menores de edad, esa decisión queda en manos de la patria potestad y la familia.

Sin embargo, este vacío legal no lo es tal una vez que tenemos en cuenta otras leyes que afectan directamente al uso de estos dispositivos y que, en la práctica, sí que fijan una edad mínima para usar el móvil.

Por ejemplo, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales establece que la edad mínima para prestar consentimiento en el tratamiento de datos es de 14 años. Cualquier registro en cualquier plataforma digital o aplicación requiere la autorización expresa de los padres o tutores legales.

Como la inmensa mayoría de los smartphones que se venden en España requieren de la creación de una cuenta en plataformas como la de Google o Apple, y la mayoría de las apps solicitan la creación de una cuenta de usuario, esta ley ya limita el uso de smartphones antes de cumplir los 14 años.

Por supuesto, en la vida real esta reglamentación es completamente ineficaz, porque no existe ninguna manera de asegurarse de que los niños no aceptan los términos de uso antes de tener la edad necesaria para ello.

Niño con una tablet haciendo los deberes. Ground Picture

Por eso, recientemente el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha anunciado un nuevo paquete regulatorio que eleva la edad mínima para acceder a las redes sociales en España, de los 14 a los 16 años.

La diferencia en esta ocasión es que la nueva normativa viene apoyada por la Comisión Europea, que ya ha desarrollado una tecnología que permite verificar la edad del usuario de manera privada y local, sin necesidad de conexión a una base de datos.

El sistema usa la cámara del móvil para analizar una fotografía del DNI y generar una credencial de que el usuario es mayor de edad; a partir de entonces, las apps y páginas web pueden solicitar esa credencial si tienen un límite de edad.

Como las redes sociales y las apps del móvil son uno de los principales motivos por los que los jóvenes quieren un smartphone, de manera efectiva esta normativa hace que estos dispositivos sean menos atractivos (aunque no eliminan completamente su uso para otras funciones como llamar a los amigos o ayudar en los estudios).

A eso hay que sumar las iniciativas que ya se han puesto en marcha para que tener un móvil no sea algo obligatorio para un menor. Una de las más interesantes ya ha sido adoptada en comunidades como Navarra, Madrid y Cataluña, y consiste en ofrecer llamadas gratis a los menores.

Una red de comercios locales participantes permite que los menores puedan llamar a sus familias de forma completamente gratuita, y sin necesidad de obtener un dispositivo propio.

De esta manera se intenta mitigar el principal argumento de los padres para comprar un móvil a edades tempranas para mantener el contacto por seguridad, o ante cualquier imprevisto.