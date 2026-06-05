No quedarse sin datos móviles, el reto de Madrid con la visita del Papa: así se evita la caída de servicios y la saturación de red

Este fin de semana, Madrid es el centro de cuatro grandes eventos que reúnen a miles de visitantes. Continúan los conciertos de Bad Bunny y la Feria del Libro, además se celebran las elecciones en el Real Madrid. Hasta aquí se podría decir que es un fin de semana normal en una gran ciudad cuya agenda siempre está repleta de opciones.

Sin embargo, una última cita promete ser un quebradero de cabeza para la gestión de esta gran urbe: la visita del papa León XIV. La cabeza de la Iglesia Católica hará su parada en Madrid, el 6 y 9 de junio, después viajará a Barcelona, donde permanecerá hasta el día 11, y concluirá su recorrido por el país en Canarias los días 11 y 12, antes de volver a Roma.

Esta visita provocará multitud de cortes de tráfico en diversas calles, cambios en el transporte público y llevará al límite servicios esenciales como las telecomunicaciones de las ciudades que pise el pontífice. A los ciudadanos y visitantes se les pide paciencia y mantenerse informados de cualquier cambio para moverse por la ciudad.

Mientras, las autoridades y empresas responsables se preparan para este reto del que depende la seguridad de millones de personas (se espera que a la vigilia del sábado congregue a medio millón de personas), así como la imagen de la capital como referente para el turismo y la celebración de grandes eventos internacionales.

"La importancia ya no está en actuar cuando pasa algo, sino preparar la visita", explica por teléfono a EL ESPAÑOL-Omicrono, Sancho Lerena, experto en gestión IT y seguridad y CEO de la tecnológica española Pandora FMS.

Tensión en sistemas críticos

Acontecimientos como este no se preparan solo las semanas previas, es un proceso diario de recopilación de datos. “Hacen falta datos históricos, si esperas recibir un millón de personas en un área determinada, necesitas saber la afluencia habitual de cada estación de metro de esa zona y cuándo empieza a haber problemas, por ejemplo cuando llegas a 80.000 personas por hora y esta información la da la monitorización”, explica Lerena.

Los datos necesarios para este ejercicio de monitorización llegan de todas partes, desde los sistemas de metro, como la monitorización de la circulación del tráfico rodado, los proveedores de telefonía y los servicios de emergencias. "Todo esto es un trabajo diario que ya existe, pero no se ve", asegura el experto.

En acontecimientos como este, la palabra ciberseguridad siempre sale a relucir, aunque no siempre se trata de evitar amenazas externas. "Los incidentes más críticos de seguridad han sido por caída de la infraestructura, no porque nadie los haya atacado, sino porque se han caído solos".

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Pandora ofrece monitorización de los sistemas a Madrid Digital o Adif, pues como recuerdan desde Pandora, la red de transporte es uno de los sistemas más críticos y detrás de cada una de las flotas de vehículos hay una estructura IT que monitoriza su actividad, implicando a la gestión de la señalización o los centros de coordinación. "Es fundamental que funcionen correctamente todos los sistemas y sorteen cualquier tipo de tensión que pueda llevarles al colapso. Y, también, que estén correctamente protegidos porque a más tensión más facilidad para que un ciberataque triunfe", indica el experto.

Saturación de las redes móviles

Uno de los servicios críticos que más preocupan es la red de telefonía y datos móviles. “En una ciudad que suele tener cobertura 5G sin problema, en un evento público es imposible garantizar que todo el mundo tenga cobertura. No vas a poder transmitir en directo la misa”, asegura Sancho Lerena.

“Mira lo que pasa con el metro, se cierran estaciones clave porque saben que no van a funcionar bien, con la red de datos puede pasar lo mismo, funcionará a menor velocidad o con ciertas limitaciones”, indica. Sin embargo, las principales operadoras han informado de su despliegue para afrontar esta situación extraordinaria.

Estación de Comunicaciones por Satélite de Buitrago del Lozoya CAM

"Telefónica, como colaborador tecnológico de la visita del Papa, ha desplegado un plan especial que combina un refuerzo de infraestructura, tecnología avanzada y supervisión continua", asegura Clara Casas, directora de Soporte de Red y Servicios de Telefónica España, que forma parte del equipo humano de más de 60 personas que se dedicará en exclusiva a la vigilancia desde el CNSO (Centro Nacional de Supervisión y Operación) de Telefónica en Madrid de este dispositivo especial por los distintos puntos geográficos donde se desarrollará la visita de León XIV.

No solo los fieles querrán compartir el recuerdo de esta visita en sus redes sociales, hay que tener en cuenta la cobertura mediática que acompaña al pontífice. Madrid habilitará un gran centro internacional de prensa operativo 24/7 y desplegará conectividad WiFi y 5G específica para soportar retransmisiones y servicios digitales en tiempo real.

Telefónica ha optimizado más de 1.300 puntos de red en Madrid, Cataluña y Canarias y desplegado cuatro unidades móviles 5G, además de diez conexiones satelitales tácticas que actúan como apoyo en zonas de máxima afluencia. En el caso de MasOrange, la compañía ya ha confirmado la instalación de al menos 11 unidades móviles en estas ciudades.

Móviles retratando al Papa León XIV EFE

Por su parte, Vodafone ha reforzado sus redes en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife con más de 2.800 celdas de sus redes 5G y 4G. Esta última operadora también informa que los dispositivos y equipo movilizado monitorizará en tiempo real el comportamiento de la red para anticipar posibles saturaciones y resolverlas con la máxima rapidez.

Este despliegue extraordinario incluye también nuevas tecnologías. Hace una semana, el consejero delegado de MasOrange, Meinrad Spenger, anunció que aplicará en las ciudades por las que pasará el Pontífice, una nueva tecnología basada en el 5G Advanced.

Se conoce como 'sensing', que permite la teledetección de objetos, personas y drones. Mediante la utilización de señales de comunicación de la red móvil, sin necesidad de usar hardware adicional, se puede detectar, identificar y rastrear objetos estáticos o en movimiento con una desviación menor a 10 centímetros. Esta nueva tecnología se presentó como una alternativa al seguimiento y monitoreo del tráfico y la circulación de las ciudades sin depender de cámaras u otros sensores. Es un avance en la monitorización de grandes aglomeraciones.

En esta ocasión, la Policía Nacional ha advertido de la prohibición de volar drones recreativos y profesionales durante la visita. El operativo contará con un avión, siete helicópteros y 16 drones para controlar los cielos. También controlará el subsuelo y el dispositivo incluye 40 cámaras de grabación de alerta temprana de amenazas, 160 arcos de detección de metales, 162 escáneres de seguridad, 302 detectores de metales, 43 inhibidores de frecuencia y 44 equipos de evacuación individual.

Posibles ciberamenazas

Expertos en ciberseguridad advierten del incremento de ciberataques y trampas que aparecen con este tipo de eventos como telón de fondo. Los propios ciudadanos pueden ser objeto de numerosas estafas. Desde la empresa de ciberseguridad Panda Security advierten que los fieles se encontrarán con ofertas falsas durante toda la visita.

Un clásico es la aparición de redes WiFi públicas que proceden de furgonetas aparcadas en unos metros para robar los datos de quienes se conecten desprevenidos a “WiFi Oficial Papa Madrid”. Durante eventos multitudinarios proliferan también las aplicaciones fraudulentas y los códigos QR manipulados pegados sobre carteles aparentemente oficiales. La emoción colectiva, la urgencia y el exceso de confianza son el cóctel perfecto para convertirse en víctima de un ciberataque.