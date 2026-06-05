Australia da una lección a España: convierte una grúa en una impresora 3D para levantar rascacielos de hasta 100 metros

Mientras la construcción en España sufre por la falta de mano de obra y retrasos crónicos, la tecnología asesta un nuevo golpe de realidad. Si Austria ya sorprendió con sus innovadores muros de ladrillos, ahora Australia da una lección al convertir una grúa en una impresora 3D capaz de levantar rascacielos de hasta 100 metros.

La empresa australiana Luyten ha presentado un avance que promete redefinir las reglas del juego en la arquitectura global al lograr transformar la clásica grúa torre de obra en un gigantesco robot de impresión 3D de hormigón.

Esta innovación no solo expone la necesidad de industrializar con urgencia los procesos urbanísticos españoles, sino que demuestra que el futuro de la edificación ya no pasa por el ladrillo manual, sino por la robótica y la inteligencia artificial (IA) a gran escala.

Durante más de un siglo, el papel de las grúas torre en nuestros horizontes urbanos ha sido vital, pero extremadamente estático, ya que su única función consistía en elevar y trasladar materiales de un punto a otro de la parcela.

El sistema Ascend, presentado a nivel mundial por esta firma especializada en robótica y fabricación avanzada, cambia este paradigma de raíz al integrar la tecnología de fabricación robótica directamente en la arquitectura estándar de estas máquinas.

La gigantesca impresora 3D que construye rascacielos

El resultado es una plataforma que deposita hormigón de ingeniería de forma completamente autónoma, imprimiendo los elementos estructurales in situ y guiándose exclusivamente por diseños y gemelos digitales para fabricar edificios en lugar de simplemente apoyar su construcción.

El profesor Ahmed Mahil, fundador y director ejecutivo global de la compañía, resume de forma contundente en un comunicado este hito explicando que durante más de un siglo las grúas torre han movido materiales en las obras, pero que este sistema ahora les permite construir al haber elegido el camino diferente de convertir la propia grúa torre en un robot.

Las cifras técnicas de esta nueva maquinaria rompen el techo de cristal histórico de la impresión 3D, una tecnología que hasta ahora parecía relegada a pequeñas casas unifamiliares o proyectos experimentales de una sola planta, pero que ahora se prepara para proyectos de alta densidad.

Combatir la crisis de la vivienda

La plataforma Ascend está diseñada para soportar proyectos que alcanzan alturas de hasta 100 metros, el equivalente aproximado a un rascacielos de treinta pisos, y operar con un radio de acción de hasta 45 metros desde su punto de instalación.

Esta enorme envergadura amplía instantáneamente la aplicación práctica de la impresión robótica a complejos de apartamentos residenciales, edificios comerciales, instalaciones industriales e infraestructuras de defensa.

La impresora 3D Asced A27. Luyten Omicrono

De este modo, la máquina se postula como una respuesta directa a las presiones globales que afronta la industria para mejorar la productividad, reducir los residuos y entregar proyectos de forma mucho más rápida.

Para lograrlo, el sistema se apoya en un ecosistema integral desarrollado por la propia firma australiana que combina el hardware tradicional de la grúa con materiales imprimibles avanzados y un sofisticado software de construcción digital.

La gran lección que deja este hito tecnológico para mercados como el español es que la industria no necesita desechar su infraestructura actual ni empezar desde cero para beneficiarse de la automatización avanzada, ya que la nueva tecnología se integra con los activos que ya dan forma a las ciudades.