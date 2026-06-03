Claude se adelanta a ChatGPT: los puntos fuertes de Anthropic para liderar el siguiente paso de la inteligencia artificial

Dario Amodei, CEO de Anthropic, durante la Cumbre de Impacto de la IA en India Reuters El Androide Libre

Anthropic ha dado el último golpe de efecto, iniciando el camino para su salida a bolsa y adelantándose a OpenAI, su mayor rival y la empresa desde la que surgió. Los analistas estiman que su debut bursátil puede superar el billón de dólares (unos 857.000 millones de euros) de valoración.

"El fundamento tecnológico de ambos es similar y han corrido prácticamente en paralelo", asegura Antonio Ortiz, analista tecnológico especializado en internet e inteligencia artificial, así como cocreador del pódcast Monos estocásticos. Sin embargo, ciertas diferencias han llevado a Anthropic a desmarcarse de los principales agentes de esta nueva industria.

Su familia de modelos de lenguaje natural, Claude, es la mejor valorada en aspectos como la programación, así como en trabajos escritos o el análisis de extensos documentos de textos. En resumen, como herramientas de asistencia para profesionales y empresas.

Estas cualidades y la coherente trayectoria de la empresa han derivado en que la semana pasada, Anthropic cerró una ronda de financiación con una valoración de 965.000 millones de dólares (casi 827.400 millones de euros), superando a OpenAI, que a finales de marzo estaba valorada en 852.000 millones. Más si se tiene en cuenta el revuelo ocasionado con su modelo Mythos, capaz de revolucionar el sector de la ciberseguridad.

Antes de indagar en sus puntos fuertes, hay que recordar sus orígenes. Anthropic nace del seno de OpenAI. Un grupo de ejecutivos e investigadores de la empresa que hoy lidera Sam Altman decidió dar un portazo al responsable de ChatGPT por discrepancias con la dirección y fundar en 2021 Anthropic.

Después de cinco años, el hijo rebelde parece haber superado al padre en la carrera más puramente económica. Anthropic se ha adelantado a su rival OpenAI con este anuncio, pues el gigante más famoso de la industria de la IA también prepara su presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) estadounidense.

Texto y código

Quienes ya trastean con cierta soltura con la IA, sabrán que cada chatbot tiene sus propias fortalezas y debilidades. Para un mismo trabajo, es posible que se necesite la ayuda de varias de estas herramientas.

Así, ChatGPT destaca por su versatilidad, su capacidad para generar imágenes o responder a cuestiones por voz, teniendo un ecosistema más completo. Mientras, Claude domina la escritura natural, la programación y el análisis de textos extensos.

Logos de las buscadores de inteligencia artificial (IA) ChatGPT, Copilot, Claude, Gemini, DeepSeek y Le Chat en la pantalla de un teléfono móvil. Contacto / EP

La gran diferencia está en dónde han puesto cada uno el foco y el desarrollo de las cualidades de sus herramientas. "Anthropic tomó esta decisión hace un par de años, centrarse en programación, en que sus modelos planifiquen y generen código lo mejor posible", explica Antonio Ortiz en una entrevista a EL ESPAÑOL-Omicrono.

Ortiz pone de ejemplo la trayectoria dispersa de OpenAI: "ha sacado modelos de generación de vídeo, modelos de generación de imágenes". ChatGPT es actualmente uno de los mejores generadores de imagen, a diferencia de Claude, que cojea en este aspecto.

Sin embargo, “muchos han visto en esta dispersión de OpenAI su debilidad”, aclara el analista, recordando que por el camino ha tenido que rectificar e incluso cerrar proyectos como en el caso de Sora, su plataforma de generación de vídeo que duró menos de un año.

Ahora OpenAI se está centrando en Codex intentando que sea una herramienta de generación de código más competitiva, precisamente el punto fuerte de Anthropic que cuenta con herramientas como Claude Code o Claude Cowork.

Personalidad

Anthropic se ha mostrado más consistente en sus objetivos, también en sus principios y el cuidado de la IA. Claude, casi desde sus inicios, ha mantenido una misma personalidad, “muestra cierta agudeza intelectual, cercanía, pero sin ser pelota”. Por su parte, ChatGPT ha ido variando la personalidad con cada modelo para adaptarse a las críticas de los usuarios.

Anthropic Reuters

“Tuvo una etapa en la que intentaba agradarte en exceso, adular o darte la razón demasiado con GPT-4, y rectificaron, de repente era más arisco incluso desobediente, esta inconsistencia en cierto modo genera aversión entre algunos usuarios” y acaba influyendo en las rondas de inversión de la empresa.

Incluso, Anthropic se ha mostrado más seguro y abierto a la hora de informar sobre cómo se prueban los modelos o cómo saben que es seguro. “En las explicaciones son bastante generosos, llegando a preocuparse por el bienestar de la IA, pues a priori afirman no poder asegurar que Claude no pueda ser un ser sintiente”. De ahí que hayan programado a Claude para responder con firmeza a la hora de tratar con personas que se muestran groseras con el chatbot.

“Aunque en términos absolutos es discutible que vaya mejor, el crecimiento de Anthropic es mayor actualmente que el de OpenAI, entonces, los ojitos financieros están mirando con más cariño a la empresa de Dario (Amodei, CEO de Anthropic)”, afirma Ortiz.

Gemini y SpaceX, otros actores en juego

Fuera de este mano a mano, la industria se compone de otras empresas como SpaceX, de Elon Musk o Gemini de Google. La empresa de Musk se ha convertido en un conglomerado centrado en IA y exploración espacial y ya ha presentado oficialmente su prospecto para salir a bolsa. Sin embargo, como explica Ortiz, “SpaceX es extraordinariamente bueno en uno de los eslabones de la cadena de valor de la IA, pero no tan buena en otra”.

Grok accesible en X desde un iPhone Izan González Omicrono

Grok tiene un papel secundario en la industria, mientras que la empresa se está haciendo fuerte en la construcción de data centers que incluso Anthropic ha contratado para ejecutar sus grandes modelos de lenguaje.

Por el contrario, Google sí estaría abarcando todos los eslabones: desde las herramientas destinadas a usuarios e integradas en sus aplicaciones como en navegador, pasando por la programación y creación de código para profesionales, hasta el negocio de data center y la nube con Google Cloud.

"Podemos decir, que parece difícil que en todas vaya a ganar y que en todas vaya a ser competitivo, pero está por ver; es evidente que es la empresa más completa y más ambiciosa en toda esta cuestión", comenta Ortiz.