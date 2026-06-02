Google da una lección y anuncia que va a soltar 32 millones de mosquitos: el objetivo es bueno, eliminar enfermedades

El virus del Nilo Occidental se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados, especialmente de la especie 'Culex'. Europa Press

Aunque Google es más conocida por sus servicios de Internet, incluyendo el buscador, el asistente Gemini y el sistema Android, en realidad prácticamente desde el principio la compañía se expandió a otras áreas, incluyendo la medicina y la biología.

Con el tiempo, se creó una nueva empresa matriz, Alphabet, con la que Google podía centrarse en el aspecto tecnológico y daba más independencia a estos proyectos secundarios.

Ahora, una de estas filiales, Verily, va a soltar millones de mosquitos, pero eso no significa que se haya convertido en un villano de una película mala. Y es que el proyecto, llamado Debug, pretende acabar con los insectos transmisores de graves enfermedades.

La iniciativa se centra en la Técnica del Insecto Estéril (SIT, por sus siglas en inglés). En los laboratorios de la compañía se crían mosquitos macho de la especie Culex, responsable de la transmisión del virus del Nilo Occidental y la encefalitis de San Luis, que son infectados con una bacteria natural llamada Wolbachia.

Cuando estos machos se liberan en el entorno y se aparean con las hembras silvestres, los huevos resultantes no llegan a eclosionar debido a la incompatibilidad biológica que provoca la bacteria.

Dado que sólo las hembras pican a los seres humanos para alimentarse de sangre, la suelta masiva de machos no incrementa las picaduras en las zonas afectadas, pero sí reduce la población total con el paso del tiempo.

El principal beneficio de este enfoque radica en evitar el uso masivo de insecticidas químicos, los cuales pierden eficacia a medida que los insectos desarrollan resistencia y, además, pueden dañar a otras especies polinizadoras beneficiosas.

Google compara los "mosquitos buenos" con los "mosquitos malos" Verily Omicrono

Y lo mejor de todo es que funciona. En ensayos previos realizados por la compañía en el Valle Central de California entre los años 2017 y 2019, la población de hembras disminuyó en un 95,5% durante la temporada de mayor actividad, lo que demuestra el potencial de la tecnología.

Ahora, Alphabet ha presentado una solicitud formal ante la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA por sus siglas en inglés) para liberar hasta 32 millones de mosquitos macho en los estados de California y Florida a lo largo de los próximos dos años.

Es una decisión que ha sido defendida por los científicos, como Chad Huff, oficial de información pública del Distrito de Control de Mosquitos de los Cayos de Florida, que ha señalado que "es un gran concepto y lo estamos poniendo en uso real para ver si funciona", añadiendo que la industria lleva tiempo buscando técnicas de control novedosas que no dependan exclusivamente de pesticidas químicos.

Sin embargo, la idea de que una empresa tan poderosa como Google vaya a soltar una cantidad tan absurda de mosquitos al medio ambiente da algo de miedo, y algunos residentes ya han presentado quejas. Además, algunas organizaciones ecologistas temen el impacto que puede tener la alteración tan brusca de la población de insectos, que sirven de alimento para aves y murciélagos.

La implementación de una estrategia similar en España es técnicamente viable y puede ser la respuesta a una preocupación creciente en la sanidad pública. El país enfrenta un incremento en los casos de virus del Nilo Occidental, especialmente en comunidades autónomas como Andalucía y Extremadura, además de la expansión del mosquito tigre (*Aedes albopictus*), vector potencial del dengue, el zika y el chikungunya.

Sin embargo, para que el proyecto de Google operase en territorio español, la filial Verily debería adaptar la cría a las especies presentes en la península e islas. Además, el despliegue requeriría la aprobación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) o del Ministerio para la Transición Ecológica, dependiendo de la catalogación del tratamiento, junto con el visto bueno de las autoridades sanitarias locales que gestionan las plagas.

España ya cuenta con experiencia previa en proyectos locales de control biológico mediante la esterilización de insectos a menor escala, por lo que las infraestructuras de seguimiento ya existen.