España da una lección a Europa: crea una tecnología pionera para mejorar la producción de energía solar en mitad del mar

El gran dilema de la transición energética en Europa no es la eficiencia, sino el espacio. Instalar macroparques fotovoltaicos requiere vastas extensiones de terreno, desatando una competencia feroz por el suelo agrícola. Sin embargo, España acaba de demostrar que la solución estaba mirando al océano.

En un movimiento estratégico que posiciona al país a la vanguardia, se ha realizado el exitoso lanzamiento de PV-bos (PhotoVoltaic-BlueNewables Offshore Solutions): una pionera tecnología de energía solar marina flotante que promete cambiar las reglas del juego energético global y que ya capta la atención internacional.

Diseñada por la firma BlueNewables, con sede en Tenerife, la plataforma —bautizada como 'Paiporta'— combina paneles solares bifaciales y estructuras flotantes modulares de alta resistencia.

Al ser bifaciales, los paneles no solo captan la radiación solar directa, sino también el reflejo de la luz sobre la superficie del agua, disparando el rendimiento energético de forma inédita.

El secreto de esta tecnología no reside únicamente en su ubicación, sino en la sinergia perfecta entre los materiales y el entorno marino. La arquitectura modular del sistema PV-bos está diseñada milimétricamente para absorber y adaptarse al movimiento del oleaje, reduciendo drásticamente la fatiga mecánica de la estructura.

'Paiporta', la plataforma fotovoltaica flotante marina española. BlueNewables Omicrono

Además, el océano actúa como un sistema de refrigeración natural inagotable. Los paneles fotovoltaicos tradicionales pierden rendimiento a medida que se calientan bajo el sol; sin embargo, al estar suspendidos sobre el agua, mantienen una temperatura operativa mucho más baja.

Al sumar este enfriamiento constante, el diseño bifacial que captura el reflejo del agua (el llamado efecto albedo) y el uso de aleaciones especiales resistentes a la corrosión salina, 'Paiporta' logra una eficiencia de generación energética notablemente superior a la de cualquier planta solar terrestre convencional.

Este sistema modular se concibió específicamente para superar los desafíos mecánicos de las aguas costeras y entornos portuarios.

Su objetivo es desbloquear el infrautilizado potencial energético del mar para acelerar la transición verde, resolviendo definitivamente el problema de la falta de terrenos disponibles en tierra firme.

Ya se está probando

El proyecto ya es una realidad física. La imponente estructura fue botada en las instalaciones del Astillero San Enrique, en Vigo, mediante una compleja maniobra de precisión que requirió grúas de gran tonelaje para posar la plataforma de forma segura sobre las aguas gallegas.

Actualmente, los ingenieros ultiman la puesta en marcha antes de su próximo paso: ser remolcada hasta Valencia, donde se someterá a una exigente validación operativa en mar abierto.

José Luis Torres, gerente del astillero, destacó en un comunicado que este hito demuestra la capacidad del sector naval para ofrecer tecnologías innovadoras y competir a nivel mundial.

Además de su valor tecnológico, la plataforma posee una fuerte carga emocional. El nombre de 'Paiporta' rinde homenaje a las víctimas de la devastadora DANA que azotó la Comunidad Valenciana en octubre de 2024, convirtiendo este logro en un símbolo de resiliencia y reconstrucción.

Otras plataformas solares marinas de BlueNewables. BlueNewables Omicrono

Las posibilidades de este desarrollo van más allá de la energía solar aislada. Bernardino Couñago, consejero delegado de BlueNewables, destaca que el lanzamiento sitúa a la empresa entre los líderes mundiales del sector.

La clave del éxito futuro radica en la hibridación: estas plataformas pueden operar junto a parques eólicos marinos flotantes.

Al compartir la infraestructura de conexión, se maximiza la producción eléctrica desde una única ubicación, optimizando costes de forma drástica.

Respaldado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) mediante el programa RENMARINAS, y con la colaboración de SOERMAR, este avance confirma que España posee el talento y la capacidad industrial para liderar las soluciones energéticas del mañana.