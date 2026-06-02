Entró en vigor: a partir de hoy en Europa se deben medir las emisiones del transporte de pasajeros y de mercancías

España se encuentra entre los países de la Unión Europea que desde hoy deben adaptarse a un nuevo marco regulatorio uniforme para medir las emisiones contaminantes generadas por los servicios de transporte de mercancías y de viajeros.

Esta legislación comunitaria busca solventar los inconvenientes derivados de la enorme disparidad de criterios metodológicos que existía en el mercado internacional hasta la fecha actual.

La carencia de fórmulas armonizadas impedía efectuar comparaciones fiables entre los datos declarados por las diferentes corporaciones comerciales del ámbito logístico. Los usuarios institucionales y los consumidores particulares carecían de herramientas óptimas para evaluar el impacto ecológico real de cada alternativa de movilidad disponible.

El marco normativo bautizado oficialmente como CountEmissionsEU introduce una metodología única para todos los modos de transporte operativos en el continente.

El procedimiento técnico se fundamenta estrictamente en principios científicos avalados y se alinea con las directrices de la normativa técnica internacional EN ISO 14083:2023.

Vista desde el puesto de conducción de un camión.

El propósito principal de esta unificación consiste en asegurar que los registros de gases resultantes resulten totalmente precisos, homogéneos y verificables. Las autoridades comunitarias confían en que la disponibilidad de métricas claras impulse la adopción de pautas operativas mucho más sostenibles por parte del sector.

La normativa afectará de forma directa tanto a las grandes redes de distribución de mercancías como a los transportistas individuales de pasajeros. Los organizadores de rutas y los gestores de los principales nodos logísticos también deberán integrar estas fórmulas de cálculo en su actividad cotidiana.

La transparencia informativa que aporta esta medida servirá como un elemento de peso sustancial en la adjudicación de contratos del sector público. Las corporaciones privadas que demuestren una menor huella ambiental disfrutarán de ventajas competitivas en los diversos concursos de licitación gubernamental.

La Comisión Europea tiene planificado desplegar de manera inmediata una serie de herramientas de carácter digital para facilitar esta transición técnica. El desarrollo de estas aplicaciones telemáticas se enfocará con especial atención en ofrecer soporte operativo a las pequeñas y medianas empresas.

Un coche adelanta a un camión en la autovía Shutterstock

El tejido empresarial de menor envergadura suele carecer de los departamentos especializados que se requieren para calcular estos indicadores complejos de contaminación. Las directrices institucionales incluirán manuales específicos y tutoriales prácticos adaptados a la realidad operativa de los transportistas autónomos.

Las siguientes etapas contemplan la redacción de detallados actos de ejecución y decisiones delegadas por parte de los órganos ejecutivos correspondientes. Estos textos jurídicos complementarios servirán para pulir los pormenores técnicos de los coeficientes de medición aplicables a cada combustible.

El horizonte definitivo fijado por la Unión Europea prevé que la implantación de todo este engranaje de control concluya de forma integral a finales del año 2030. Durante los ejercicios previos se monitorizará el nivel de cumplimiento de los objetivos climáticos asumidos en el Pacto Verde Europeo.

La transición hacia un ecosistema de movilidad limpio no puede entrar en conflicto con la necesidad de tener una competitividad económica en las redes logísticas continentales. Los expertos coinciden en señalar la necesidad de equilibrar la protección del medio ambiente con la viabilidad financiera de las flotas comerciales.

La unificación de criterios evitará además la proliferación de campañas publicitarias confusas o engañosas basadas en datos ambientales sin certificar. El nuevo entorno normativo garantizará que el esfuerzo inversor de las empresas en tecnologías limpias reciba el reconocimiento comercial que merece.

El transporte terrestre por carretera concentra un volumen prioritario de las miradas debido a su elevada cuota de participación en los índices globales de polución. El ferrocarril y las rutas marítimas también integrarán idénticos mecanismos para reflejar su eficiencia energética relativa por tonelada transportada.

Las federaciones empresariales han recibido la entrada en vigor del texto con la mirada puesta en los costes que conllevará la adaptación de sus sistemas de gestión informática. Los analistas prevén que los primeros informes corporativos adaptados a la nueva fórmula comiencen a publicarse a lo largo del presente periodo anual.

La meta perseguida consiste en transformar la información ambiental en un factor económico determinante para la contratación de servicios de mensajería.