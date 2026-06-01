La UE cambia las normas: las furgonetas y camiones pequeños ahora siempre tendrán que vigilar al conductor

La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una imagen de archivo Comisión Europea Omicrono

La Unión Europea sigue adelante con sus planes para reducir al mínimo los accidentes en carretera mediante la implantación de tecnologías de control del conductor, como parte de una tendencia regulatoria cada vez más estricta.

Ya hemos hablado de un ejemplo claro, la normativa para turismos que entra en vigor el próximo 6 de julio de 2026 y que obliga a que todos los coches nuevos matriculados incorporen sistemas avanzados de asistencia a la conducción (ADAS).

Entre estos, destaca el sistema de advertencia de distracciones (DDR-ADR), que utiliza cámaras de reconocimiento facial para vigilar al conductor, analizando el parpadeo, los bostezos y la dirección de la mirada.

Para tomar esta decisión, la UE se ha basado en datos de la Comisión Europea que revelan que el factor humano está detrás del 95% de los siniestros viales; con estas nuevas tecnologías aplicadas a los turismos se estima que se podrán evitar 25.000 muertes en carretera hasta el año 2038.

Este mismo nivel de supervisión y control digital llega ahora al transporte profesional de mercancías ligeras. A partir del 1 de julio de 2026, entra en vigor una nueva legislación europea que introduce un cambio fundamental para miles de operadores.

El cambio se incluye en el Paquete de Movilidad I de la Unión Europea y está regulado por el Reglamento 2020/1054. La principal novedad es que las empresas que operen vehículos de transporte de entre 2,5 y 3,5 toneladas que crucen fronteras estarán obligadas a instalar un tacógrafo inteligente de segunda generación.

Los nuevos dispositivos se conectan al tacógrafo de la furgoneta o camión Eurowag Omicrono

Esto supone que los conductores de furgonetas y camiones ligeros deberán cumplir exactamente con las mismas normas de tiempos de conducción y descanso que ya se aplican a los camiones de gran tonelaje.

Los nuevos dispositivos de segunda generación son mucho más que simples aparatos de registro analógico, y son más bien ordenadores de a bordo conectados, que funcionan como una fuente clave de información sobre las acciones del conductor.

Estos aparatos integran tecnología de posicionamiento por satélite y comunicación de corto alcance, para que las autoridades puedan realizar inspecciones de forma remota sin necesidad de detener el vehículo. Su diseño está pensado para conectarse de manera digital con el ecosistema del vehículo y transferir datos cifrados en tiempo real.

El aspecto más relevante de estos aparatos es la cantidad de datos que obtienen del conductor para vigilar el cumplimiento del Reglamento 561/2006.

Los nuevos tacógrafos digitales permiten exportar los datos de los viajes Eurowag Omicrono

Al utilizar una tarjeta de conductor digital personalizada, el dispositivo registra de forma matemática el minuto exacto en que comienza la actividad, la duración precisa de los tiempos de conducción, las pausas obligatorias y los períodos de descanso diarios y semanales.

Además, el sistema almacena de forma automática la velocidad del vehículo, las aceleraciones, los frenazos bruscos y la geolocalización exacta en los puntos de cruce de fronteras, así como los lugares donde se realizan las operaciones de carga y descarga. Durante las inspecciones en carretera, las autoridades tienen derecho a revisar de forma retroactiva todos estos registros almacenados durante los últimos 56 días.

Esta recolección masiva de datos obliga a las empresas a transformar la gestión de sus flotas, y compañías especializadas como Eurowag ya han presentado soluciones como Eurowag Office, que permite descargar los datos de manera remota y automatizada para no tener que realizar conexiones manuales desde el dispositivo.

La información recopilada se incorpora directamente a sistemas de análisis que facilitan el control de las jornadas y apoyan la planificación de rutas, ayudando a las empresas a mantener el cumplimiento normativo sin incrementar las tareas administrativas.