La UE cambia las normas: los nuevos portátiles deberán tener baterías fácilmente extraíbles a partir de febrero de 2027

La ofensiva legislativa de la Unión Europea sobre la informática personal suma un nuevo capítulo. Después de imponer el puerto de carga universal USB-C, las autoridades comunitarias han fijado su atención en uno de los grandes obstáculos de la obsolescencia programada.

Mediante el Reglamento (UE) 2023/1542, Bruselas exigirá un cambio profundo en el diseño del hardware: a partir de febrero de 2027, quedará terminantemente prohibida la comercialización en el mercado europeo de cualquier ordenador portátil cuya batería esté soldada o pegada al chasis de forma que impida su retirada manual por parte del consumidor.

Hasta el momento, la carrera de los fabricantes por ofrecer dispositivos cada vez más delgados y ligeros se ha traducido en el sellado interno de los equipos, recurriendo a adhesivos industriales de extrema dureza. Esta práctica abocaba a los usuarios a depender de los costosos servicios técnicos oficiales o a jugársela en casa con disolventes y pistolas de calor para intentar alargar la vida útil del equipo.

La nueva normativa acaba con esta dinámica al exigir que los acumuladores de energía sean fácilmente extraíbles. De este modo, la sustitución deberá poder realizarse con un destornillador estándar o, en su defecto, la marca tendrá que suministrar la herramienta específica de manera gratuita junto con el producto.

Con esta medida, el objetivo es doble: proteger el bolsillo del consumidor e impulsar la sostenibilidad, evitando que se deseche un ordenador funcional solo porque su autonomía ha mermado. Además, la legislación no se limita al ensamblaje físico, sino que también prohíbe las trabas mediante software.

Ordenador portátil de HP Jacinto Araque El Androide Libre

Las compañías ya no podrán integrar chips para emparejar exclusivamente sus propios componentes, lo que garantizará que una batería compatible de terceros funcione a pleno rendimiento. A esto se suma la obligación de garantizar repuestos durante un mínimo de cinco años tras la descatalogación del modelo y la exigencia de que los sistemas operativos muestren con transparencia el desgaste real y los ciclos de carga.

Cumplir con estas exigencias supondrá un verdadero desafío técnico para los ingenieros detrás de los ordenadores ultraligeros. Sustituir el pegamento por conectores físicos y tornillos requiere más espacio interno, lo que podría traducirse en un ligero aumento en el grosor de los futuros equipos.

No obstante, las instituciones europeas han priorizado la reparabilidad y la recuperación de materiales críticos, como el cobalto o el litio, por encima de las modas estéticas y el diseño minimalista de los últimos años. Las empresas que no adapten sus cadenas de montaje antes de la fecha límite simplemente se enfrentarán a la prohibición total de venta en el continente.

Esta directiva marca, además, una clara diferencia respecto a la ley general del derecho a la reparación de este mismo mes de julio. Mientras que esa norma inminente asegura el acceso a piezas de repuesto genéricas como teclados o pantallas, el reglamento de 2027 es un marco exclusivo y mucho más severo para la sostenibilidad energética.

No se conforma con exigir reparabilidad, sino que veta de raíz técnicas de fabricación concretas como el pegado térmico y establece un circuito obligatorio para el reciclaje de los compuestos químicos de las baterías.