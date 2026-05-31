La incertidumbre en ciberseguridad se acrecenta. La inteligencia artificial supone una poderosa herramienta que puede decantar la balanza de un lado o de otro. Blindar esta tecnología de malas manos es crucial, pero no resulta sencillo, menos aún con modelos de lenguaje cuyo comportamiento a veces es impredecible.

Ya no solo se trata de evitar que los ciberdelincuentes usen la IA para detectar brechas o diseñar ataques, el riesgo también radica en la vulnerabilidad de los propios modelos LLM detrás de los chatbots y herramientas que usan millones de personas cada día.

Una nueva investigación demuestra cómo es posible manipular el comportamiento de un modelo de lenguaje natural alterando el audio por el que la IA recibe instrucciones. Indetectable para el oído humano, esa variación del audio consigue una tasa de éxito entre el 79 y el 96%.

Es lo que se conoce como prompt injection, instrucciones maliciosas que se esconden dentro de contenido aparentemente legal para manipular a la IA. Con ellas se pueden conseguir múltiples objetivos como robar datos confidenciales.

No es la primera vez que se ve una técnica así, aunque sí con el uso de la voz. En octubre del año pasado, investigadores del navegador Brave documentaron un fallo similar en el que las instrucciones maliciosas se ocultaban en HTML no renderizado para forzar al asistente.

La clave siempre está en ocultar esa instrucción a los ojos u oídos del usuario para que el asistente o herramienta de IA actúe como agente espía a sus espaldas. Brave alertaba del riesgo de poder extraer datos tan sensibles como la cuenta bancaria y claves si el usuario tiene sesión iniciada en la aplicación del banco.

Susurrando a la IA

Los investigadores de este nuevo estudio pusieron a prueba este método de ataque con 13 modelos abiertos, algunos tan relevantes como los servicios de voz con IA de Microsoft y Mistral.

El estudio no ha podido comprobar la eficacia de esta técnica con modelos cerrados como los de OpenAI o Anthropic, los más avanzados de la industria, por la escasa información pública que hay sobre sus respectivas arquitecturas.

Los modelos hackeados eran persuadidos para realizar búsquedas web confidenciales, descargar archivos y enviar correos electrónicos con información del usuario.

Humanos ante la siglas de la inteligencia artificial MicroStockHub- iStock Omicrono

“Solo se necesita media hora para entrenar esta señal y, dado que esta señal es independiente del contexto, se puede usar para atacar el modelo objetivo cuando se quiera, sin importar lo que diga el usuario”, afirma el autor principal, Meng Chen , estudiante de doctorado en la Universidad de Zhejiang en China, a IEEE Spectrum.

Esta investigación se sustenta en años de trabajo que ya abordaron este tipo de hackeo encubierto por audio. Con anterioridad, se consiguió inducir predicciones incorrectas en modelos unidireccionales, es decir solo pueden usarse para reconocimiento de voz o clasificación de audio.

Este nuevo trabajo aborda un tipo de inteligencia artificial más avanzada, capaz de emitir respuestas y realizar acciones. El ciberataque se ha denominado AudioHijack y explota una vulnerabilidad crítica en el diseño de LALM (Large Audio-Language Models)

Los LALM reciben las instrucciones mediante audio para convertirlas en texto y dar una respuesta o tomar acciones en consecuencia. Estos modelos se usan en populares aplicaciones para, por ejemplo, que la IA transcriba reuniones por videollamada o los usuarios consulten por voz al asistente integrado en su móvil.

Persona hablando con la IA de su iPhone

Los ejemplos presentados muestran como el equipo ocultó instrucciones en vídeos, clips de música o notas de voz, pero también en un chat de voz en directo en el que la IA está recibiendo en tiempo real la voz del usuario.

Para ello, se ajustaron los valores numéricos que representan la forma de onda en el archivo de sonido. De esta forma, no se altera el sonido, pero sí el comportamiento del modelo de IA.

En términos sencillos, la técnica se basa en un algoritmo de optimización que modifica repetidamente un fragmento de audio, mide el impacto en la respuesta del modelo y, posteriormente, utiliza esta señal para ajustar aún más el audio hasta que el modelo haga lo que el atacante desea.

Posibles barreras

El equipo demostró seis categorías de ataque: hacer que el modelo afirme que no puede procesar audio, rechazar las solicitudes del usuario, responder con información falsa, insertar enlaces maliciosos, alterar la personalidad del modelo y provocar el uso no autorizado de herramientas.

La más preocupante es la resistencia que el método de ataque demostró a las defensas de los propios modelos. Los investigadores proporcionaron a los modelos ejemplos de instrucciones maliciosas para que las detectaran, pero esto solo redujo el éxito de los ataques en tan solo un 7%.

Por otro lado, se pidió al modelo que ‘reflexionara’ sobre si su respuesta coincidía con las instrucciones del usuario, algo que solo propició la detección del 28% de los ataques. “Hemos descubierto que a estos modelos les resulta muy difícil distinguir la intención normal del usuario del ataque de nuestro adversario”, afirma Chen.

La única táctica eficaz consistía en monitorizar los mecanismos internos de atención de los modelos para detectar los intentos de AudioHijack de dirigir la atención hacia el audio malicioso. Sin embargo, los investigadores demostraron que un atacante que conoce esta defensa puede reducir la manipulación de la atención a costa de una ligera disminución en la efectividad del ataque.

De manos de investigadores que buscan informar del riesgo, este estudio es una muestra más de las debilidades que pueden presentar herramientas que se están convirtiendo en un elemento esencial de empresas y particulares, con acceso a grandes conjuntos de información y una gran influencia en muchas personas.