EEUU da un golpe en la mesa: crea un innovador método para extraer litio a temperatura ambiente y sin generar residuos

La transición hacia el coche eléctrico y las energías renovables tiene un talón de Aquiles indiscutible: el litio. Aunque los yacimientos de este "oro blanco" están repartidos por todo el planeta, el verdadero cuello de botella se encuentra en su refinado, un proceso costoso, altamente contaminante y concentrado casi en su totalidad en Asia.

Sin embargo, un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en Estados Unidos promete cambiar por completo las reglas del juego de la geopolítica tecnológica con un método revolucionario que podría romper de golpe este monopolio global.

Los científicos estadounidenses han desarrollado un sistema capaz de extraer litio de rocas duras a temperatura ambiente y con un impacto ambiental prácticamente nulo. Este avance no solo abarataría drásticamente la producción de las baterías, sino que permitiría a regiones como Europa o Estados Unidos procesar su propio mineral de forma local, limpia y completamente independiente.

Hasta ahora, obtener litio a partir de minerales como la espodumena, la roca dura donde se concentra, era una auténtica pesadilla energética que requería triturar la piedra y meterla en hornos gigantescos a temperaturas superiores a los 1.000 °C antes de poder aplicar los tratamientos químicos tradicionales.

Este procedimiento convencional no solo devora cantidades ingentes de energía, sino que genera una paradoja ecológica notable, ya que para fabricar tecnologías limpias se termina liberando una enorme cantidad de gases contaminantes durante el refinado.

Además, la minería tradicional se ve obligada a descartar la mayor parte de los materiales presentes en la roca, acumulando montañas de residuos estériles en las escombreras que dañan el entorno.

La innovación presentada por el MIT rompe con décadas de prácticas industriales al emplear una mezcla líquida basada en fluoruro de amonio que actúa de forma inversa a la minería convencional, atacando primero la sílice, uno de los componentes más duros de la roca.

Una roca sedimentaria. Unsplash Omicrono

Al desarmar la estructura del mineral desde dentro y a temperatura ambiente, el nuevo método elimina por completo la necesidad de calentar la piedra en hornos industriales. El ahorro energético resultante es drástico, reduciendo al mínimo la dependencia de combustibles y las emisiones asociadas al proceso.

Pero lo más disruptivo de este avance es que no se enfoca únicamente en la obtención del litio, sino que funciona como una suerte de economía circular industrial capaz de separar y recuperar todos los componentes de valor presentes en la espodumena con una pureza apta para el mercado.

Gracias a este enfoque de aprovechamiento integral, el sistema permite obtener de forma independiente carbonato de litio de calidad batería e hidróxido de litio para cátodos avanzados, pero también alúmina apta para la fundición de aluminio y sílice perfectamente utilizable en la fabricación de cemento verde.

Por si fuera poco, el reactivo químico principal, el fluoruro de amonio, se puede recuperar y reutilizar repetidamente dentro del propio circuito productivo, lo que desploma los costes operativos y minimiza la necesidad de adquirir nuevas materias primas químicas, rozando el ideal de los residuos cero.

Este avance llega en un momento crítico, justo cuando la Agencia Internacional de la Energía advierte de que la producción mundial de litio debe multiplicarse antes de 2040 para abastecer la explosión de vehículos eléctricos y redes inteligentes.

Para evitar que el invento se quede en el papel, los investigadores ya han fundado la empresa emergente, llamada Rock Zero, con el objetivo de escalar la tecnología a nivel industrial.

Tras validar con éxito el proceso en 17 muestras distintas de espodumena procedentes de yacimientos de todo el mundo, el gran desafío actual pasa por demostrar que estos espectaculares resultados de laboratorio pueden mantenerse a gran escala, prometiendo cambiar para siempre el futuro de la industria energética.