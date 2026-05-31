China cambia las reglas: por fin lanza su primera tarjeta gráfica que sirve para jugar y se agota en apenas 48 horas

Si te estás montando un ordenador gaming, realmente solo tienes dos opciones viables: o te compras una tarjeta gráfica de Nvidia o de AMD. Aunque existen alternativas, especialmente de Intel, en la práctica es difícil recomendar un modelo que no sea de uno de esos dos fabricantes.

Es una situación de duopolio que está haciendo daño a la industria y limita las opciones de los jugadores. Es algo que ha quedado demostrado dos veces en cinco años, primero con la fiebre de las criptomonedas y luego con la fiebre de la IA; en ambas ocasiones la elevada demanda ha disparado los precios más allá de lo que se puede permitir el jugador medio.

La solución puede venir de China. Lisuan Tech ha lanzado esta semana la nueva LX 7G100, y aunque técnicamente no es impresionante ni va a sustituir a las mejores tarjetas gráficas del mercado, puede ser el lanzamiento más importante del sector en décadas.

Y es que aunque la LX 7G100 no es la primera tarjeta gráfica producida en China ni mucho menos, sí que es realmente la primera que ofrece un rendimiento aceptable y la que demuestra que el país asiático puede convertirse en la salvación del sector gaming.

No vamos a exagerar: si tienes una tarjeta relativamente decente, la LX 7G100 no te interesa. Las primeras pruebas de rendimiento confirman que su potencia se sitúa al nivel de una GeForce RTX 3060, un modelo de una generación pasada que ya tiene cinco años encima.

Por lo tanto, se queda muy lejos de la RTX 4060 con la que compite por precio; y a eso hay que sumar que sus 'drivers' no alcanzan el grado de compatibilidad de las grandes, y hay juegos que simplemente no funcionan.

Por si fuera poco, está basada en un obsoleto proceso de fabricación de 6 nm, por lo que no es muy eficiente: consume más energía y produce más calor que cualquier modelo equivalente de Nvidia y AMD.

Tarjeta gráfica china LX 7G100 Lisuan Tech Omicrono

Pero todo eso es perdonable en un fabricante nuevo en el sector. Hay que recordar algo muy importante: el mero hecho de que una tarjeta china se pueda comparar con una GeForce, sin importar la generación, ya es un logro histórico.

Es la primera vez que un fabricante chino puede luchar de tú a tú contra Nvidia con un producto comercial, y es un logro especialmente notable teniendo en cuenta que la GeForce 3060 sigue siendo muy relevante en la actualidad, y de hecho, los rumores apuntan a que Nvidia la va a volver a producir para cubrir la demanda.

También hay que tener en cuenta que la mayoría de los jugadores no necesitan de más potencia. No en vano, la GeForce 3060 sigue siendo la tarjeta gráfica más usada por los jugadores según los datos de la plataforma de juegos Steam.

Lisuan Tech también puede presumir de varios logros, incluyendo el de haber obtenido la certificación oficial WHQL de Microsoft, convirtiéndose solo en el cuarto fabricante en todo el mundo en lograrla, y garantiza que se puede usar en Windows sin problemas.

Todas estas son razones suficientes para que la LX 7G100 se haya agotado en las primeras 48 horas desde que se puso a la venta; aunque seguro que el orgullo patrio también ha tenido algo que ver en este logro.

En definitiva, si bien Lisuan Tech no va a hacer que Jensen Huang, CEO de Nvidia, pierda el sueño, sí que puede convertirse en un rival peligroso en el futuro; especialmente si los próximos modelos, la LX Pro y la LX Ultra diseñadas para ingeniería y computación en la nube, tienen el mismo éxito.