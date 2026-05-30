Entró en vigor: el Gobierno multa con hasta 3.000 € a los propietarios que tengan el aire acondicionado en la fachada

Combatir los rigores del verano en España sin aire acondicionado es, para millones de hogares, una misión imposible. Sin embargo, la estampa tradicional de fachadas repletas de compresores colgando tiene los días contados.

Con la entrada de 2026, las moratorias concedidas por los ayuntamientos para adaptar las viviendas a las nuevas normativas de eficiencia y paisaje urbano han llegado a su fin. La tolerancia administrativa se ha agotado y ha dado paso a un régimen sancionador que ya es una realidad.

Lo que hasta hace poco se asumía como una consecuencia inevitable de la búsqueda de confort doméstico, hoy se encuentra en el punto de mira de las administraciones. Las inspecciones se han intensificado y los propietarios se enfrentan ahora a un control riguroso que puede derivar en multas de hasta 3.000 euros para quienes mantengan estos dispositivos en el exterior de sus edificios.

El cerco a los aires acondicionados en las fachadas no proviene de una única fuente, sino que se apoya en un marco legal con dos vertientes muy claras. Por un lado, la Ley de Propiedad Horizontal establece que la fachada es un elemento común del edificio, por lo que cualquier alteración visual o estructural sin la aprobación unánime de la comunidad de vecinos es ilegal.

Esto abre la puerta a que sean los propios residentes quienes inicien litigios civiles, los cuales suelen culminar con una orden judicial que obliga a retirar el aparato. Por otro lado, grandes ciudades como Madrid o Barcelona lideran la protección del paisaje urbano mediante ordenanzas municipales que prohíben explícitamente que estos sistemas sean visibles desde la vía pública, una restricción especialmente estricta en zonas de valor histórico.

Imagen de archivo de un aire acondicionado en la fachada de un edificio. iStock

La advertencia para el bolsillo es doble. El expediente sancionador no requiere necesariamente de una denuncia previa, ya que puede abrirse de oficio. Basta con que un técnico municipal detecte el dispositivo desde la calle para que se active un procedimiento cuyas multas alcanzan los 3.000 euros en los casos calificados como muy graves.

Además, el castigo no termina en la sanción económica, pues el infractor está obligado legalmente a restituir la fachada a su estado original. Esto implica asumir de su propio bolsillo los costes de desmontaje y reubicación del equipo hacia una zona permitida.

Aunque la protección visual de las ciudades es uno de los motores de esta normativa, las autoridades justifican la dureza de las medidas apoyándose en la seguridad ciudadana y la convivencia. Una unidad exterior mal anclada o deteriorada supone un riesgo real de desprendimiento sobre la vía pública.

Asimismo, los compresores son fuentes habituales de contaminación acústica que superan a menudo los decibelios permitidos durante la noche, perturbando el descanso vecinal. A esto se suma el vertido de agua de condensación a la calle, una práctica antihigiénica y peligrosa para los peatones que también es motivo de sanción directa.

Para evitar farragosos procesos administrativos y disputas vecinales, la normativa técnica es clara sobre dónde deben ir a parar estos aparatos. El espacio público deja de ser una opción y las ubicaciones legales se trasladan ahora a patios interiores, azoteas comunitarias o terrazas privadas, siempre y cuando el compresor quede debidamente oculto desde la calle.