No es España, sino Portugal: Marruecos marea a Pedro Sánchez con el túnel submarino de 800 millones de euros

El sueño de viajar entre la Península Ibérica y Marruecos en un túnel submarino ya tiene casi 5 décadas, pero es ahora cuando está ganando verdadera tracción; el único problema es que no está decidido exactamente cómo se va a hacer, ni siquiera qué países estarán involucrados.

Y es que el gobierno de Marruecos parece tener no uno, sino dos planes en marcha para construir el túnel, y aún no se ha decidido por uno o por otro; en otras palabras, no se ha decidido si apostar por España o por Portugal.

Aunque históricamente España ha sido la opción obvia para construir un túnel que recorra el Estrecho de Gibraltar, en los últimos meses la opción portuguesa ha ganado mucha fuerza, lo que dejaría al Gobierno de Pedro Sánchez como gran perdedor y con la inversión ya realizada completamente perdida.

A finales de abril de 2026, el escenario dio un vuelco con la revelación de un ambicioso plan, en el que Marruecos se aliaría con Portugal para el desarrollo de un corredor que incluye un túnel submarino en el Umbral de Camarinal, que separa el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico.

Con una profundidad de 'sólo' 280 metros, la menor de todo el suelo marino que conecta la península y el continente de África, esta zona es la más apropiada para la construcción de un proyecto semejante, excepto por las fuertes corrientes que se producen cuando el agua supera este 'escalón'.

A eso hay que sumar la gran cantidad de barcos que transcurren por esta zona para llegar al Mediterráneo. Por eso, los ingenieros que respaldan esta apuesta proponen un proyecto modular con fases diferenciadas para no interrumpir el tráfico.

Tuneladora Ferrovial

El plan contempla la creación de dos túneles ferroviarios de vía única con un diámetro interior de 7,90 metros, una galería central de servicios de 6 metros, y conexiones transversales instaladas cada 340 metros.

A pesar de la importante distancia geográfica que separa las costas marroquíes de las portuguesas, superior a la distancia con las costas españolas, la propuesta contempla la creación de tramos subterráneos, combinados con un complejo entramado de infraestructuras logísticas terrestres y conexiones marítimas complementarias que den algo de sentido a este nuevo eje de transporte.

Aunque la publicación de este proyecto parecía marcar el fin del sueño español, la postura del reino alauí puede haber cambiado en las últimas semanas, con la consolidación de una alianza estratégica con España para reactivar el proyecto del túnel del Estrecho de Gibraltar.

De esta manera, el diseño original español, que elimina completamente la posibilidad de un túnel para coches y camiones y se concentra de manera estricta en un túnel ferroviario de 452 kilómetros, ha ganado fuerza.

Esquema del túnel que uniría España y Marruecos en el Estrecho de Gibraltar SECEGSA Omicrono

El motivo de este cambio puede ser el más obvio, la longitud del túnel. Este diseño establece que sólo 27,7 kilómetros de los 42 kilómetros totales del proyecto discurrirán bajo el lecho marino, conectando Punta Paloma, en Tarifa, con Punta Malabata, en las cercanías de Tánger.

Lejos de ser una idea vaga, la reactivación del proyecto es real y ya ha sido encargada al CSIC con un presupuesto de 553.187,38 euros, que implica la creación de un modelo tridimensional del Umbral de Camarinal que permita estudiar a fondo sus características geológicas y comprobar si la ejecución realmente es posible.

Hasta el momento, los estudios encargados han concluido que el proyecto español es posible, pero sumamente complejo debido a la actividad sísmica y a que la profundidad máxima del túnel podría alcanzar los 465 metros bajo el nivel del mar, mucho más que el proyecto portugués que alcanzaría los 280 metros.

Ese es el motivo por el que, de manera irónica, la opción española costaría más que la portuguesa pese a ser más corta. Por lo tanto, ahora la pelota está en el tejado del gobierno marroquí, una decisión con importantes implicaciones políticas.

Sea cual sea la opción escogida, lo que está claro es que el túnel no llegará a tiempo para el Mundial de fútbol del 2030, que será organizado de manera conjunta por España, Marruecos y Portugal.

Y es que la licitación no se realizará hasta el 2027, permitiendo iniciar las obras en el 2027 con unos plazos de finalización entre el 2035 y el 2040, dependiendo del proyecto seleccionado.