Francia da una lección a España: así es el edificio impreso en 3D más grande de Europa con 12 viviendas

Las nuevas técnicas constructivas transforman el paisaje urbano del continente europeo de una manera que, hasta hace pocos años, parecía de ciencia ficción. La finalización del edificio ViliaSprint2 representa un hito sin precedentes en la edificación de viviendas colectivas mediante procesos automatizados de alta precisión. Es decir, impresión 3D en hormigón.

Esta estructura se sitúa en Francia y destaca por ser el bloque de apartamentos impreso en tres dimensiones con mayor superficie de toda Europa. El proyecto ha logrado integrar 12 unidades de vivienda social distribuidas en tres plantas diferentes con un diseño visualmente impactante.

La construcción del caparazón principal se completó en un periodo asombroso de tan solo 34 días de trabajo efectivo. Esta rapidez supone una mejora significativa respecto a los métodos empleados tradicionalmente en el sector de la edificación residencial actual.

El desarrollo fue liderado por la promotora Plurial Novilia en colaboración con el estudio de arquitectura HOBO y la empresa PERI. Para la ejecución técnica se empleó una impresora especializada de grandes dimensiones capaz de depositar material cementoso de forma continua.

Este sistema de fabricación permite crear formas curvas y geometrías complejas que serían extremadamente costosas mediante el uso de encofrados de madera habituales. Las fachadas redondeadas del edificio no solo aportan un valor estético sino que optimizan la resistencia estructural del conjunto.

Edificio impreso en 3D Omicrono

La eficiencia en el uso de los materiales es otro de los puntos fuertes que definen esta ambiciosa propuesta arquitectónica contemporánea. Se estima que el diseño optimizado ha permitido ahorrar aproximadamente un 10% del volumen total de hormigón necesario.

El proceso de impresión fue supervisado únicamente por 3 operarios humanos encargados de controlar la trayectoria de la maquinaria de extrusión. El resto de las labores necesarias para terminar la obra se realizaron siguiendo los protocolos habituales de la industria.

Instalaciones como el tejado, las ventanas, la red eléctrica y las tuberías de fontanería se incorporaron de forma manual tras la fase automatizada. La combinación de automatización y mano de obra experta permitió reducir el plazo total de entrega en tres meses.

El inmueble ofrece un total de 800 metros cuadrados destinados a la habitabilidad y el confort de sus futuros residentes seleccionados. Cada uno de los apartamentos cuenta con su propia zona de balcón exterior para fomentar la conexión con el entorno.

Obra del edificio impreso en 3D Omicrono

La sostenibilidad ambiental ha sido una prioridad central durante todas las etapas de diseño y ejecución técnica de este edificio singular. La producción de cemento directamente en el lugar de la obra ayudó a disminuir las emisiones derivadas del transporte pesado.

Para garantizar el aislamiento térmico se han integrado paneles de perlita que mejoran la eficiencia energética de las estancias interiores de forma natural. El edificio cumple con los estándares más estrictos de las normativas vigentes sobre respeto al medio ambiente y ahorro energético.

La infraestructura cuenta además con 500 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos instalados para la captación de energía procedente del sol. Se ha incluido un sistema híbrido que combina bombas de calor con gas para asegurar la climatización óptima.

Estas soluciones técnicas permiten que el bloque de viviendas alcance un 70% de autosuficiencia energética durante su uso cotidiano normal. Los materiales de madera utilizados en los balcones refuerzan el compromiso con la reducción de la huella de carbono.

Sistema de impresión en 3D Omicrono

Los responsables del proyecto afirman que este éxito abre la puerta a nuevas promociones con una escala todavía mayor en el futuro. Ya se está planificando un nuevo complejo que albergará cerca de 40 apartamentos utilizando dos máquinas de impresión de forma simultánea.

El objetivo final de estas iniciativas es igualar los costes de producción con los de la construcción convencional mientras se gana rapidez. El sector inmobiliario mira hacia este tipo de soluciones para resolver de forma ágil la demanda creciente de vivienda accesible.

La precisión que ofrece la tecnología de impresión elimina gran parte del desperdicio de materiales que ocurre en las obras tradicionales del sector. Este avance técnico supone una evolución en la forma en que concebimos la creación de hogares para la sociedad.

Los residentes de estas viviendas sociales podrán disfrutar de un diseño moderno y eficiente sin que ello suponga un incremento en el alquiler. La tecnología se pone así al servicio de las necesidades básicas de la población con resultados visibles y tangibles.

Edificio impreso en 3D Omicrono

ViliaSprint2 se posiciona como una referencia internacional que otros países podrían replicar para modernizar sus respectivos parques de viviendas públicas pronto. La arquitectura se adapta a los nuevos tiempos ofreciendo soluciones que antes parecían imposibles de realizar con éxito.

Las autoridades locales han elogiado la capacidad de innovación demostrada por el equipo técnico encargado de supervisar esta obra tan especial. La integración del edificio en el tejido urbano circundante se ha realizado con un respeto absoluto por el entorno.