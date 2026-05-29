España y la UE dan una lección: arranca un ordenador cuántico analógico en Barcelona tras invertir 9,8 millones

La carrera global de la supercomputación ha dado un giro importante, y Barcelona, España y la UE son las protagonistas, con la presentación en el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) su tercer ordenador cuántico, bautizado como EuroQCS-Spain.

Se trata de un movimiento importante en el panorama de los ordenadores cuánticos, especialmente porque ha sido posible gracias a la tecnología y a la inversión europea, sin dependencia de otras potencias mundiales como EEUU o China.

Esta nueva infraestructura se encuentra instalada en la renovada capilla de Torre Girona y se conecta directamente al superordenador MareNostrum 5, y ha sido financiada por la SEDIA (Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial) y la Comisión Europea.

El aspecto tecnológico más destacado de EuroQCS-Spain se encuentra en su propia arquitectura ya que se trata de un computador cuántico de tipo analógico.

Esto significa que, a diferencia de otros sistemas cuánticos como los que ya estaban operativos en el centro de Barcelona y que son digitales, en este caso la información se procesa de manera continua de manera analógica.

Es una diferencia importante porque, de esta manera, es posible la simulación directa de sistemas físicos presentes en la naturaleza, y porque supone que este superordenador se distingue claramente de los instalados por empresas estadounidenses.

Esquema del nuevo ordenador cuántico del BSC

De hecho, la instalación del EuroQCS-Spain supone que el BCS se convierte en uno de los pocos centros de nivel internacional con un modelo de computación híbrida analógico-digital.

El BSC ahora cuenta con la computación 'clásica' general del MareNostrum 5, además de la computación cuántica digital y la nueva computación cuántica analógica. Esto permite disponer de una mayor flexibilidad operativa dependiendo de las necesidades.

En concreto, el nuevo hardware analógico está diseñado específicamente para acelerar la resolución de problemas lógicos de optimización de procesos industriales, además del diseño de nuevos materiales.

Ordenador cuántico 100% europeo

La puesta en marcha de EuroQCS-Spain ha requerido una inversión económica conjunta de 9,8 millones de euros. Esta partida financiera se ha estructurado mediante una cofinanciación equitativa entre las administraciones nacionales y los fondos comunitarios.

El Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha aportado una suma de 4.800.000 euros para el despliegue del proyecto. Por su parte, la iniciativa europea EuroHPC Joint Undertaking ha asumido la cantidad restante para completar el presupuesto necesario del equipamiento.

Finalmente, la infraestructura del EuroQCS-Spain ha sido fabricada por la empresa Qilimanjaro Quantum Tech, utilizando chips y software con desarrollo español y tecnología 100% europea.

Importante para el futuro cuántico de Europa

Marta Estarellas, consejera delegada de la firma desarrolladora Qilimanjaro, ha remarcado la trascendencia de este despliegue al señalar que la era de la inteligencia artificial necesita esta tecnología, y ha aludido a la reciente apuesta en Europa por la soberanía digital para dejar de depender de terceros y mantener control sobre los datos.

El soporte económico del ecosistema público español y europeo no busca únicamente dotar a las universidades de herramientas avanzadas de cálculo. El fin último reside en construir una infraestructura tecnológica propia, que dé servicio a la comunidad científica y al sector industrial europeo, evitando el envío de datos estratégicamente valiosos a plataformas extranjeras.

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar Lopez, durante la visita al BSC

No en vano, el encendido de EuroQCS-Spain reconfigura el mapa geopolítico de la tecnología cuántica, porque, históricamente, el sector de los ordenadores cuánticos ha estado dominado por las inversiones multimillonarias de firmas norteamericanas y el despliegue estatal de China.

Con este hito, España y la Unión Europea consolidan el control de sus propias cadenas de suministro de hardware crítico. El sistema no depende de patentes de potencias ajenas, lo que asegura que el conocimiento derivado de sus investigaciones permanezca dentro del tejido productivo europeo.

Las aplicaciones directas que se abren con este avance repercuten en la optimización de sectores críticos como las redes eléctricas, la biomedicina y el análisis financiero.

En palabras de la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, María González Veracruz, la tecnología cuántica ofrece capacidades de cálculo decenas de miles de veces superiores que abren una gran promesa de alternativas más eficientes y sostenibles.

Con tres ordenadores cuánticos conectados a su supercomputador principal, el nodo de supercomputación de Barcelona consolida la autonomía estratégica del continente, demostrando que es viable generar soluciones científicas comerciales competitivas con el sello de la industria europea.