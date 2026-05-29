Ataque hacker en las escuelas andaluzas: entran en las pizarras digitales y suena Bad Bunny con "Debí tirar más fotos"

La modernización de las aulas tiene un gran potencial para la educación, pero en Andalucía acaban de aprender que también viene de la mano de grandes peligros; aunque por el momento, ese 'peligro' no haya sido más que una canción de Bad Bunny.

El pasado jueves, las clases de varios centros de Sevilla, Cádiz, Málaga y Córdoba fueron interrumpidas cuando las pizarras digitales fueron controladas por un tercero desde fuera, como muestran varios vídeos que se han hecho virales en redes sociales.

De manera repentina, las pantallas mostraron un simple mensaje con fondo blanco: "A petición de Irene"; al mismo tiempo, empezó a sonar Debí tirar más fotos, el éxito del artista puertorriqueño Bad Bunny, que, casualidades de la vida, inicia su gira madrileña el día de mañana en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

La reacción de docentes y alumnos fue, comprensiblemente, de incredulidad. Según declaró un maestro a El Correo de Andalucía, "Estaba dando clases y de pronto la pantalla se ha puesto en blanco y ha empezado a sonar Debí tirar más fotos".

De hecho, inicialmente mucha gente pensaba que se trataba de un ensayo para la próxima fiesta de fin de curso, o tal vez la broma pesada de algún alumno; sin embargo, conforme los reportes de diferentes centros de toda la comunidad autónoma empezaron a llegar, quedó en evidencia que se trataba de algo más grave.

El incidente tuvo lugar sobre las 10:00, y duró aproximadamente un minuto, tras lo cual las pantallas volvieron a la normalidad. Inmediatamente la primera teoría era que alguien había conseguido entrar en las redes de los colegios para hackear los dispositivos y reproducir un vídeo. Pero la historia no termina aquí.

Porque lo más preocupante es que no se trató de un incidente aislado. Lejos de eso, se volvió a repetir durante la mañana del viernes, en circunstancias completamente idénticas.

A las 11 de esta mañana, igual que ayer a las 10, miles de niños y niñas andaluces han visto cómo en sus pizarras electrónicas de clase ha salido el mensaje "A petición de Irene" con la canción 'Debí tirar más fotos', de Bud Banny. La consejería de Educación ya lo investiga. pic.twitter.com/gXCodsxCWk — Paloma Jara (@paloma_pirfa) May 29, 2026

El segundo ataque fue similar al primero: las pantallas se volvieron blancas y mostraron el mensaje "A petición de Irene", y se reprodujo exactamente la misma canción; de la misma manera, el evento dio inicio a las 10:00, sólo para volver al funcionamiento correcto apenas un minuto después.

Sin embargo, ahora se ha revelado otra pieza de información que puede dar un giro de guión importante a la historia: y es que en esta ocasión, incluso las pantallas que no tenían conexión a Internet reprodujeron el mensaje.

Esto es importante porque descarta que estas pantallas hayan sido hackeadas de manera directa por un atacante que se haya conectado a través de la red; en otras palabras, que haya una persona detrás que esté dirigiendo el ataque cada día.

🔴 Hackean las pizarras digitales y suena Bad Bunny en institutos y colegios de Andalucía: "Estaba dando clase y saltó 'Debí tirar más fotos'".



✍️ Por @carlosdoncelzhr



Lee la noticia: https://t.co/e27Amd3PXC pic.twitter.com/jPUjZvGkyz — El Correo de Andalucía (@elcorreoweb) May 29, 2026

En vez de eso, ahora la teoría de que se trata de un virus o algún tipo de programa instalado con antelación en las pantallas ha ganado mucha más fuerza; eso también explicaría que el mensaje aparezca con tanta puntualidad y precisión.

Es decir, que alguien habría tenido acceso al sistema usado por las pizarras digitales, ya sea a través de la red de cada centro o por otro método, y haya dejado una aplicación programada para ejecutarse a las 10:00 cada día.

Por ese motivo, ahora un técnico tendrá que resetear o reformatear los sistemas afectados para eliminar esta programación, algo que los directores de algunos centros ya sospechan que va a ocurrir pronto.

Ahora el miedo es que este programa haya hecho algo más malicioso que reproducir una canción, y ya se han dado instrucciones a algunos maestros para que comprueben si los datos de los alumnos han sido accedidos de alguna manera.

Mientras tanto, la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía ha abierto una investigación para esclarecer los hechos, aunque por el momento, el gobierno de la Junta no ha realizado declaraciones al respecto.