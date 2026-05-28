La UE cambia las normas de Internet: las nuevas conexiones por satélite, con más cobertura, incluirán a Elon Musk

La conectividad a Internet se ha convertido en un activo muy importante del que la Unión Europea no quiere perder el control, especialmente con la llegada de nuevos servicios de Internet por satélite como Starlink.

Por eso, la Comisión Europea está preparando nuevas reglas que entrarán en vigor en mayo del 2027, coincidiendo con el fin de las licencias que ahora mismo tienen las compañías estadounidenses Viasat y EchoStar.

Al mismo tiempo, la Comisión quiere continuar con la política de soberanía digital que ya está presente en reglamentos como la Ley de Mercados Digitales (DMA) y que muchos países miembro ya están adoptando.

La solución, según ha filtrado Reuters, consistirá en un nuevo reparto del espectro de conexiones a Internet por satélite, que se centrará en dar prioridad a las empresas europeas, pero manteniendo algo de espacio para las estadounidenses.

La normativa regulará la banda MSS de 2 GHz, que es ideal para servicios Direct-to-Device (D2D), es decir, las conexiones por satélite directas a smartphones, routers y otros dispositivos electrónicos.

La UE reservará una tercera parte de todo el espectro a uso gubernamental para comunicaciones críticas, incluyendo las relacionadas con la seguridad y uso militar.

Imagen artística de los satélites V2 de Starlink. SpaceX Omicrono

Estas conexiones gubernamentales serán provistas obligatoriamente por un operador de la UE que asegure la integración con el programa IRIS² del que la Agencia Espacial Española (AEE) será una de las grandes responsables.

El resto del espectro se repartirá entre operaciones comerciales para ofrecer servicios a los usuarios y mejorar la conectividad de Internet, especialmente en zonas remotas donde la fibra óptica no ha llegado.

En concreto, dos terceras partes del espectro por satélite comercial estarán reservados a compañías de la UE, mientras que la tercera parte restante podrá ser otorgada a empresas de fuera, siempre y cuando sigan los procesos adecuados.

Esta decisión refuerza la importancia de IRIS², la nueva red de 290 satélites de la Unión Europea desarrollada en respuesta a las iniciativas estadounidenses, ya que tendrá prioridad para recibir parte del espectro y ofrecer servicio en todos los países de la UE, incluyendo España.

La UE no cierra la puerta a Starlink

De la misma manera, la normativa también contempla que empresas del Reino Unido y Noruega, que no pertenecen a la Unión Europea, puedan presentar pujas para obtener una licencia de operación de Internet por satélite.

Por último, empresas estadounidenses como Starlink, fundada por Elon Musk, y Leo, propiedad de Amazon, podrán pujar y obtener parte del espectro, aunque en ningún caso podrán superar a las empresas europeas.

Aunque esta medida pueda parecer un golpe para las empresas estadounidenses, que ahora tendrán que competir entre ellas por una cuota de mercado muy inferior, en realidad han salido mejor paradas de lo que se esperaba.

Y es que algunos de los comisarios de la UE han propuesto que el espectro se dedique en exclusiva para empresas europeas, negando cualquier posibilidad de que Starlink y Leo puedan competir en igualdad de condiciones.

Finalmente, la opinión de Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, para no excluir a ninguna compañía de este proceso, ha prevalecido.