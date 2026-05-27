La UE marca las normas a EEUU: los coches americanos también tendrán que vigilar al conductor a partir de 2027

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante su intervención ante la Eurocámara este miércoles en Estrasburgo Parlamento Europeo

A partir del próximo mes de julio, todos los coches nuevos que se matriculen en la Unión Europea tendrán que cumplir nuevos requisitos de seguridad, entre los que se encuentran sistemas capaces de vigilar al conductor.

El objetivo de estos sistemas ADDW (sistema avanzado de advertencia de distracciones del conductor) es reducir los accidentes por distracciones en la carretera, y usan sensores y cámaras para analizar el comportamiento del conductor.

Pero la UE no va a ser la única potencia que va a obligar a los fabricantes a implementar estos sistemas; apenas unos meses después, en el 2027, en EEUU se aplicará una normativa tan parecida que parece obvio que ha sido inspirada por la europea.

En el viejo continente, la fecha clave está marcada para el 6 de julio de 2026. A partir de ese día entra en vigor la fase definitiva del Reglamento de Seguridad General, conocido técnicamente como GSR2.

Esta normativa determina que ningún coche nuevo podrá matricularse en el territorio comunitario si no cuenta con un sistema avanzado de advertencia de distracciones del conductor, denominado ADDW.

Este dispositivo utiliza cámaras interiores con sensores infrarrojos para analizar la posición de la cabeza, el movimiento de los ojos y la frecuencia del parpadeo, emitiendo alertas si detecta síntomas de fatiga o si el usuario aparta la vista de la carretera.

Esta medida se suma a la obligatoriedad, iniciada de forma preliminar, de incorporar un sistema preinstalado para facilitar la colocación de un alcoholímetro interno y una caja negra que registra de forma cíclica datos críticos como la velocidad o el frenado en caso de accidente.

Los sistemas de monitorización ADDW comprueban si el conductor está cansado o distraído Prevent Group Omicrono

El factor humano está presente en el 95% de los accidentes de tráfico, según datos de la Comisión Europea. Las estimaciones de Bruselas apuntan a que la implementación masiva de estas tecnologías permitirá evitar al menos 25.000 muertes en carretera y 140.000 heridos graves en toda la Unión Europea hasta el año 2038.

Cruzando el océano, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos, la NHTSA por sus siglas en inglés, está ejecutando un plan paralelo que coincide de pleno con la filosofía europea.

Este verano de 2026, el organismo norteamericano ha comenzado a evaluar de forma masiva los vehículos bajo el nuevo estándar de seguridad ADAS Safety Benchmark 2.0. Aunque el despliegue comercial definitivo para que todos los coches incluyan estos sistemas obligatoriamente está previsto para los modelos del 2027, las pruebas de homologación arrancan ya para asegurar que las líneas de producción estén adaptadas.

La normativa de Estados Unidos exige sistemas pasivos que evalúen de manera constante la sobriedad y la fatiga del conductor mediante sensores biométricos y cámaras integradas. El objetivo de Washington es idéntico al de Bruselas: reducir drásticamente las cifras de siniestralidad provocadas por el cansancio o el consumo de sustancias.

En el mercado estadounidense, se calcula que la integración de estos paquetes tecnológicos añadirá un coste extra de entre 100 y 500 dólares por vehículo, lo que equivale a un rango de entre 92 y 461 euros según el cambio actual.

Los fabricantes globales ya no diseñan coches para mercados aislados, por lo que la coincidencia temporal de estas exigencias obliga a estandarizar el equipamiento de seguridad a nivel mundial.

La Comisaria Europea de Transportes, Adina Vălean, ha defendido con firmeza este despliegue tecnológico señalando que la tecnología nos permite hoy salvar vidas que ayer dábamos por perdidas, y añadió que estos sistemas no son una intrusión, sino un cinturón de seguridad digital para el siglo XXI.

A pesar de los debates generados en torno a la privacidad de los conductores, las administraciones de ambos bloques económicos avanzan sin contemplar prórrogas hacia un escenario donde el vehículo tendrá la última palabra sobre la aptitud de su conductor.