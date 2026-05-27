China cambia las normas: crea el DNI para los robots humanoides y ya ha registrado a más de 28.000 unidades

El futuro en el que los robots caminan entre los humanos ya no es una historia de ciencia ficción, sino la realidad; la única cuestión es qué países están mejor preparados para ello, y China acaba de dar una lección de cómo.

El ministerio de Industria y Tecnologías de la Información acaba de lanzar un sistema de identificación nacional diseñado en exclusiva para robots humanoides que puede resolver uno de los grandes problemas de esta nueva tecnología.

Desarrollado por el Comité de Estandarización de Robótica Humanoide e Inteligencia Integrada, este sistema está basado en el documento nacional de identidad usado por humanos y que cuenta con 18 caracteres, pero con 11 números adicionales para integrar más información importante.

El código resultante de 29 caracteres registra todos los datos relevantes del robot, incluido el fabricante, el modelo concreto, el número de serie, las especificaciones de hardware, el nivel de capacidad de IA, el historial de entrenamiento y el historial de producción.

Lejos de ser un número fijo, el sistema ha sido diseñado para evolucionar conforme el robot recibe mantenimiento y es mejorado. La plataforma que registra los robots también mantiene un historial de mantenimiento, los entornos de trabajo en los que ha estado, e incluso métricas de rendimiento como la degradación de la batería o la precisión de los movimientos.

El objetivo de este sistema es obligar a los fabricantes y propietarios a mantener todo el registro del robot al día para que sus condiciones y capacidades estén claras en todo momento, simplemente con consultar el código.

De la misma manera, el código asignado permite identificar a todas las partes que tienen responsabilidad del robot, desde el fabricante hasta intermediarios como proveedores de servicios, vendedores, e incluso el usuario final.

Robot humanoide Unitree R1 Unitree Omicrono

Esto es especialmente importante en caso de que el robot sufra un fallo; el sistema es capaz de identificar posibles errores, y de esta forma es posible comprobar si otras unidades semejantes también lo sufren.

De hecho, el código está asociado con el robot incluso cuando llega a la planta de reciclaje, lo que permite mantener un control sobre sus partes y el posible uso que se le puedan dar en una segunda vida.

El código es de adopción obligatoria en la industria china, y eso ha permitido que ya se hayan registrado 28.000 robots humanoides, repartidos por 200 modelos diferentes y producidos por 100 compañías.

El gobierno chino asegura que este sistema ha sido diseñado en previsión de posibles problemas sobre seguridad, supervisión y gobernanza; en vez de esperar a que la industria se haga más grande, ha optado por adoptar este sistema lo antes posible, ahora que existe una relativamente baja cantidad de robots a registrar.

Esto demuestra la importancia que la industria robótica ya tiene para la economía china, y especialmente, el peso que el gobierno espera que tenga en el futuro cercano, cuando los primeros robots humanoides lleguen al hogar del ciudadano medio.

Aunque en la actualidad los robots humanoides se usan casi exclusivamente en fábricas y trabajos industriales, ya existen modelos que han sido diseñados como una especie de mayordomo que ayuda en casa en tareas caseras como hacer la colada.

De esta manera, China demuestra que se encuentra un paso por delante en la adopción de los robots humanoides, con el resto de grandes potencias como la UE y EEUU que ni siquiera se han planteado aún algo parecido.