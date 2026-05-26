China da una lección al mundo: añade a sus fuerzas perros robot y vehículos antiminas que se lanzan desde submarinos

China ha vuelto a dar un golpe sobre la mesa en el sector de la tecnología de defensa. Durante la reciente Exposición de la Industria de Tecnología de Defensa de Chengdú, Pekín, ha exhibido músculo militar con una serie de innovaciones que prometen redefinir la guerra moderna, como perros robots y vehículos antiminas.

El despliegue, del que se ha hecho eco el diario South China Morning Post, evidencia cómo la inteligencia artificial (IA) y los diseños autónomos están tomando el control del Ejército Popular de Liberación, minimizando el riesgo humano en misiones críticas.

Entre los desarrollos más espectaculares destacan sus nuevos dispositivos submarinos automatizados, diseñados específicamente para neutralizar minas.

Estas herramientas están preparadas para eyectarse directamente desde los tubos lanzatorpedos estándar (de entre 260 y 533 milímetros) de los sumergibles.

Lejos de depender de instrucciones externas o de una escolta humana, el dispositivo cuenta con su propio "cerebro" electrónico alimentado por IA. Esto le permite operar de forma 100% independiente en la cartografía del fondo marino e inspecciones de alta fidelidad.

Los nuevos vehículos antiminas lanzados desde submarinos de China. South China Morning Post/CCTV Omicrono

Los modelos de mayor envergadura son capaces de descender hasta los 3.000 metros de profundidad y pueden personalizarse con baterías de rango extendido o con módulos armamentísticos concebidos para destruir amenazas bajo el agua.

La infantería terrestre también recibe un importante refuerzo con la incorporación de perros robot de vanguardia. Estas unidades tácticas de cuatro patas, operadas ya por las fuerzas armadas chinas, sobresalen por integrar componentes articulados de desarrollo local.

Esto les otorga una agilidad extrema y una resistencia pasmosa a impactos severos, llegando a tolerar fuerzas equivalentes a cinco veces su propio peso.

Más allá de la exploración en relieves accidentados, estas máquinas operan como plataformas de tiro móviles de alta estabilidad, absorbiendo con soltura el violento retroceso del armamento pesado y las ondas expansivas en el frente.

Los nuevos perro robot de combate de China. South China Morning Post/CCTV Omicrono

La feria de Chengdú también ha sido el escenario para el debut de la aviación logística pesada y sin tripulación. En este apartado destaca el HH-200 de la firma Avic, un dron de ala fija apodado como un auténtico "camión del aire", capaz de mover hasta 1,5 toneladas de mercancía a largas distancias optimizando costes.

A su lado, un robusto dron multirrotor demostró su capacidad para liberar media tonelada de suministros en pleno vuelo, ideal para abastecer enclaves aislados o zonas catastróficas.

Para contrarrestar este tipo de amenazas aéreas, Pekín exhibió sofisticadas contramedidas electrónicas. Entre ellas, sistemas anti-enjambre con radares capaces de detectar objetivos en un radio de 10 kilómetros, así como inhibidores portátiles en forma de mochila y fusiles electromagnéticos diseñados para forzar el aterrizaje controlado de drones enemigos.

Finalmente, la automatización del campo de batalla se completó con brazos robóticos inteligentes para manipular explosivos peligrosos y vehículos autónomos especializados en el tendido de cables de comunicación bajo fuego cruzado.