La UE cambia las normas: por fin llega el billete único para viajar en tren a través de todos los países y compañías

Viajar en tren es algo más complicado de lo que debería. Podemos coger un coche y conducir de un extremo a otro de la UE sin obstáculos, o podemos coger un avión y hacer escalas en cualquier país sin más dificultades ni comprar diferentes billetes. Pero no podemos hacer lo mismo en tren.

Una reciente encuesta del Eurobarómetro reveló una alta demanda del público por una manera más sencilla de reservar viajes, y la propia Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo estableció como una de sus prioridades.

Ahora, la Comisión Europea quiere hacer algo al respecto. El problema se encuentra en la gran variedad de operadoras y estándares exclusivos de cada país miembro, y la solución puede estar en un billete único.

La Comisión afirma que sus nuevas propuestas van a simplificar enormemente el proceso de planificación y contratación de viajes, al unificar las plataformas regionales, de larga distancia y a través de fronteras.

Se trata de uno de los planes más ambiciosos de la historia del ferrocarril en Europa, y uno que inevitablemente tiene aún muchos desafíos por delante; pero el objetivo es mucho más claro: que viajar en tren en la UE sea tan sencillo como hacerlo en coche o en avión.

Un tren AVE en una vía de Córdoba. Europa Press.

Uno de los obstáculos más evidentes se encuentra en los sistemas propios de las diferentes operadoras europeas, además de la posición dominante de las compañías estatales.

Por eso, una de las prioridades de la Comisión estará en obligar a los operadores a abrir sus datos y comercializar servicios integrados que permitan cambiar de tren en diferentes puntos del viaje sin tener que comprar un billete nuevo para cada uno.

Por ejemplo, si reservamos un billete para viajar entre Lisboa y Viena, automáticamente se reservarán asientos para trenes en Portugal, España, Francia, Italia y Austria; los datos de todas las reservas estarán almacenados en el mismo billete y el consumidor solo tendrá que entrar en el tren correspondiente en cada estación.

Ejemplo de billete de tren único para toda la Unión Europea Comisión Europea Omicrono

Un detalle importante es que también se van a estandarizar los derechos y protecciones para el consumidor. Cuando compremos uno de estos billetes únicos para un viaje operado por varias compañías, contaremos con protección total en caso de perder un enlace, por ejemplo.

De esta manera, cualquier retraso en un tren no supondrá necesariamente perder todo el trayecto; podremos simplemente subir al tren siguiente, o la compañía correspondiente tendrá que ofrecer un transporte alternativo, reembolso u otras compensaciones.

Igualmente, la Comisión impondrá nuevas reglas para las plataformas de venta de billetes para garantizar la transparencia y la competición justa. Por ejemplo, las ofertas se deberán mostrar "de manera neutral" y las operadoras tendrán que alcanzar acuerdos comerciales justos y no discriminatorios para evitar vetos encubiertos.

Entre el resto de medidas también se incluyen algunas para potenciar los viajes sostenibles: las apps y páginas web de venta de billetes tendrán que clasificar los viajes en función de sus emisiones de gases de efecto invernadero, siempre que los datos estén disponibles.

De esta manera, los consumidores podrán encontrar, comparar y comprar servicios combinados de diferentes operadores con un único billete, optando por las mejores ofertas y con una única transacción.

Después de anunciar estas medidas, la Comisión Europea ya ha dado los primeros pasos para hacerlas realidad y las presentará ante el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo para convertirlas en ley.

Además, la Comisión ha pedido a los Países Miembro que aceleren la implementación de nuevos sistemas que permitan compartir datos de los viajeros entre operadoras y así hacer posible este sistema de billete único.