El sensor que acaba con el hackeo del GPS de aviones y camiones: un nuevo detector sabe si la señal está manipulada

El GPS es esencial en la vida de millones de personas, las cuales no son conscientes de todas las veces que usan esta tecnología a lo largo del día. Desde seguir una simple ruta hasta el restaurante donde se ha quedado para comer, hasta usos más complejos como el seguimiento y seguridad de aviones o camiones que transportan los productos que después se compran en las tiendas.

Ejemplos recientes como el hackeo al aeropuerto Indira Ghandi en India demuestran que esta tecnología no está libre de peligros. El año pasado este aeropuerto informó de casos de GPS spoofing, o dicho de forma más clara, el hackeo de los sensores GPS para engañar a los sistemas de seguridad.

"Necesito que el conductor sepa que algo malo está sucediendo y que llame a alguien", explica Austin Albright, investigador que ha liderado el desarrollo del primer detector portátil de GPS spoofing. "Al igual que una alarma de monóxido de carbono nos alerta de un peligro invisible, la detección de señales falsas es crucial para alertarnos de un nuevo peligro invisible".

Su equipo, formado por profesionales multidisciplinarios, del Laboratorio Nacional Oak Ridge del Departamento de Energía ha desarrollado esta tecnología para detectar la manipulación de las señales de los satélites del Sistema de Posicionamiento Global (GPS). Profesionales especializados en matemáticas, informática, electrónica y seguridad nacional han creado este detector que ha demostrado ser extremadamente sensible a estos ataques.

Esta innovación detecta la suplantación de ubicación, hora y datos. Según el estudio, el detector es eficaz independientemente de si el ataque consigue falsificar todas las señales o solo alguna, tampoco afectaría el movimiento el dispositivo.

GPS spoofing

El GPS spoofing o la suplantación de GPS es una metodología basada en suplantar señales GPS para engañar sistemas de posicionamiento (GNSS) y que den información falsa. Un ejemplo sería intervenir un dispositivo para que este crea que está en una ubicación completamente distinta.

Dicha técnica suele usarse para interferir drones, atacar servicios de geolocalización o interrumpir labores de vigilancia de flotas. Los atacantes generan y transmiten señales GNSS falsas que se parecen mucho a las reales, permitiendo al receptor suplantado fijarse mejor en los datos falsificados.

Camiones autónomos

Esta técnica puede ser muy popular en el campo de batalla, en los últimos años se ha informado de ella en la guerra entre Rusia y Ucrania, donde prima el ataque a drones. Sin embargo, también implica un peligro para el robo de mercancías lejos de los conflictos armados.

Los investigadores de ORNL hablan principalmente de la seguridad del transporte terrestre. Como caso anecdótico, la marca de tequila Santo, fundada por el exlíder de Van Halen, Sammy Hagar y el chef Guy Fieri, perdieron dos camiones que transportaban esta bebida alcohólica. Los ladrones habían manipulado el GPS para hacer creer que la mercancía estaba en camino y ganar tiempo para hacerla desaparecer.

En su caso, el aeropuerto de India tuvo que aplicar los procedimientos de contingencia habituales que implican evitar el uso de esta conectividad. A la hora de usar los sistema de navegación, se usaron sistemas convencionales que no requerían del GPS, lo que evitó un potencial impacto en las labores de aviación de los vuelos afectados por este caso.

Nuevo detector

“Todo el mundo utiliza sistemas de seguimiento de carga con GPS, ya sea para paquetes personales, pizzas o materiales nucleares”, dijo Albright. “Si el GPS se bloquea, la entrega desaparece y no sabes qué hacer, pero al menos sabes que algo anda mal. La suplantación de identidad es más preocupante porque todo parece seguir su curso, así que crees que todo está bien cuando no es así”.

Por este motivo, los investigadores comenzaron a estudiar las interferencias del GPS y las diferentes soluciones que hay actualmente. Aunque existen productos comerciales que pueden mitigar las interferencias de GPS, la detección fiable de la suplantación de identidad sigue siendo un reto. De ahí surge este primer detector.

La tecnología desarrollada por ORNL, según explican en su artículo de investigación, detecta la suplantación de ubicación, hora y datos. El detector utiliza una radio definida por software, un nuevo método para aplicar matemáticas directamente a las radiofrecuencias recibidas y una unidad de procesamiento gráfico integrada para realizar los cálculos en tiempo real.

Su característica más distintiva es la capacidad de distinguir la suplantación, una funcionalidad que no se conoce en ningún otro sistema de protección, incluso cuando las señales falsas y las reales tienen la misma intensidad. Por ahora, el equipo está adaptando el diseño para que sea más asequible.

“En esencia, el GPS es un sistema basado en la fe”, concluye Albright, quien defiende que su solución es "la mejor del mundo. El sector del transporte por carretera necesita una solución que funcione sin condiciones especiales ni dependencia de una fuente de referencia fiable”. El equipo continuará previniendo de este peligro y mejorando su detector.