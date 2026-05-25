Una gran máquina belga de gran precisión ya opera en la compleja estación de metro de la Macarena de Sevilla

La construcción de la Línea 3 del Metro de Sevilla ha alcanzado un nuevo hito técnico con la entrada en escena de una hidrofresadora de última generación.

Procedente de Bélgica, esta sofisticada pieza de ingeniería ha sido seleccionada específicamente para trabajar en la futura estación de la Macarena, que con 20 metros bajo tierra, se consolida como el punto más complejo y profundo de todo el trazado.

Su llegada no es casual; representa la solución tecnológica a un desafío estructural que requiere la máxima precisión en terrenos especialmente difíciles y entornos urbanos sensibles, según informan desde la Junta de Andalucía en un comunicado.

A diferencia de los sistemas de excavación tradicionales, el corazón operativo de la hidrofresadora se basa en un mecanismo de rotación continua.

Esta característica técnica es fundamental, ya que permite perforar el suelo de forma progresiva, reduciendo drásticamente las vibraciones y el impacto acústico.

Al evitar la percusión, la máquina garantiza una estabilidad del terreno superior y una estanqueidad total en las pantallas de hormigón, elementos críticos cuando se trabaja a grandes profundidades en una zona de alta densidad de edificios e infraestructuras previas.

La capacidad de esta máquina belga permite proyectar muros pantalla que alcanzan los 38,5 metros de profundidad con un espesor de 1,20 metros, dimensiones necesarias para sostener una estación que contará con tres niveles: un vestíbulo y dos plantas de andenes superpuestos.

Estación Macarena Línea 3 Norte. Junta de Andalucía.

La elección de este sistema de rotación responde a una necesidad médica y logística, ya que el entorno hospitalario del Virgen Macarena exige un entorno libre de interferencias.

La baja emisión de ruidos y vibraciones evita molestias a los pacientes y, sobre todo, previene posibles desajustes en los equipos médicos de alta precisión que operan en los centros sanitarios colindantes.

El despliegue tecnológico en la avenida Doctor Fedriani se completa con un ecosistema de maquinaria pesada que incluye pantalladoras y grúas auxiliares encargadas de la gestión de armaduras y el hormigonado.

Además, el proyecto integra el uso de pilotadoras que refuerzan la protección de los edificios cercanos mediante la ejecución de pantallas de pilotes.

Esta combinación de herramientas de alta tecnología busca no solo la eficiencia en los plazos, sino asegurar la estabilidad del suelo para futuras canalizaciones de saneamiento en un nodo que conectará estratégicamente con la futura Línea 4.

Con una inversión de 1.366 millones de euros y el respaldo de fondos europeos, esta obra subterránea de 7,5 kilómetros se posiciona como una operación de importancia estratégica.

La precisión de la hidrofresadora es la pieza clave para que el túnel pueda discurrir bajo zonas críticas, como el Parlamento de Andalucía o el aparcamiento del hospital, garantizando que el avance del metro sea compatible con la vida y la seguridad de uno de los distritos sanitarios más importantes del sur de España.