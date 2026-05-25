España da una lección a Europa: los niños ya pueden llamar gratis desde los comercios para frenar su primer móvil

La edad a la que los niños reciben su primer teléfono móvil no deja de bajar. En pleno 2026, lo habitual es que un menor estrene su propio smartphone a los 12 años, una cifra que preocupa cada vez más a las familias. Esta decisión abre de golpe la puerta a un mundo infinito de información, pero también a peligros evidentes y a fenómenos adictivos como el doomscrolling en las redes sociales.

Ante esta situación, España ha comenzado a exportar una solución tan sencilla como eficaz que busca devolver la tranquilidad a los padres sin necesidad de recurrir a la tecnología: utilizar las tiendas del barrio como una red de seguridad.

El plan consiste en convertir los comercios locales en puntos de llamada gratuita para los menores. De esta forma, se elimina la principal excusa que tienen muchos padres para entregar un dispositivo antes de tiempo, que no es otra que la seguridad.

Al saber que sus hijos pueden llamarles desde cualquier farmacia o zapatería si surge un imprevisto, la necesidad de que el niño lleve un móvil en el bolsillo desaparece. Es una medida que apuesta por la confianza en la comunidad y que permite a los adolescentes ganar autonomía en la calle sin estar atados a una pantalla.

Todo este movimiento comenzó con una iniciativa ciudadana en Navarra durante el año 2024. El grupo Adolescencia Libre de Móviles puso en marcha una campaña de recaudación de fondos para imprimir pegatinas con el lema "Llama a casa desde aquí". El objetivo era señalizar los locales que se ofrecían voluntariamente a prestar su teléfono a los niños que lo necesitasen.

Pegatina de un comercio en Cataluña Omicrono

Lo que empezó como una idea pequeña ha crecido de forma imparable. A día de hoy, solo en Pamplona y sus alrededores ya hay más de 260 establecimientos adheridos, desde pequeños comercios hasta edificios públicos, creando una auténtica malla de protección urbana.

El éxito navarro no ha pasado desapercibido y la Generalitat de Cataluña ha decidido elevar esta idea a un nivel masivo. Bajo el nombre de 'Fes un truc' (Haz una llamada), el gobierno catalán ha lanzado una campaña similar para que los niños puedan salir de casa sin smartphone y realizar llamadas de emergencia desde cualquier establecimiento adherido.

La respuesta de los comerciantes ha sido masiva y ya se han solicitado más de 5.000 pegatinas para cubrir todo el territorio. La primera de ellas se ha colocado de forma simbólica en una zapatería de Lleida, marcando el inicio de un despliegue que busca cambiar las reglas del juego en la educación digital de nuestro país.

Estos establecimientos quieren ser espacios seguros donde los padres sepan que sus hijos pueden pedir hacer una llamada si, por ejemplo, han perdido la tarjeta de transporte, si se han hecho daño o si simplemente van a llegar tarde. Al ver el distintivo en el escaparate, cualquier menor sabe que dentro tiene un aliado.

Esta red de seguridad es una herramienta clave para retrasar la entrega del móvil y proteger la salud mental de los más jóvenes, demostrando que España ha encontrado en el comercio de proximidad al mejor aliado para frenar la dependencia digital prematura. Navarra y Cataluña no están solas; Madrid también se ha sumado a la causa con iniciativas similares en municipios como Boadilla del Monte.