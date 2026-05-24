Matsumoto, diseñador de relojes: "Hay detalles que antes eran muy difíciles de producir pero ahora se hacen realidad"

Seiko recupera 50 años después una de las enseñas más reconocidas dentro de la relojería japonesa: el King Seiko Vanac.

Más de medio siglo después de su debut original en 1972, la firma relanza esta familia con una propuesta que mezcla estética setentera, caja afilada y un movimiento mecánico claramente más ambicioso que el habitual en su catálogo.

El Vanac regresa este 2025 con un diseño "potente y angular", inspirado en el horizonte de Tokio. Lo hace, además, rescatando una de las líneas más llamativas de los años 70 y la trae de vuelta sin disfrazarla de reloj clásico ni convertirla en una reedición plana. Es un diseño evocador pero con personalidad por sí mismo.

El responsable detrás del diseño de los nuevos Vanac es Takuya Matsumoto, diseñador de relojes de la casa que se incorporó a Seiko hace más de 16 años asumiendo algunas de las líneas más importantes de la empresa.

Matsumoto es una de las voces creativas detrás de la nueva etapa de King Seiko y lo hace con una filosofía que busca respetar la herencia estética, evitar modas, reforzar la durabilidad y espolear la funcionalidad de los relojes. En EL ESPAÑOL - Omicrono charlamos con Matsumoto sobre cómo ha diseñado la nueva línea de relojes, sus aspiraciones y todo el proceso que conlleva reinventar una línea icónica.

Seiko recupera una identidad marcada, una pieza icónica que se traslada a un producto contemporáneo. ¿Cuál fue la decisión de diseño más importante para evitar que esta reinterpretación se quedara en un simple ejercicio nostálgico?

Al diseñar el nuevo Vanac, decidimos desde el principio no limitarnos a reeditar modelos del pasado. Esto se debía a que el Vanac, lanzado en la década de 1970, tuvo tantas variaciones que no podíamos reducirlo a una sola.

Por ello, optamos por crear un modelo completamente nuevo, conservando al mismo tiempo las características distintivas del original. Para nosotros era especialmente importante crear un reloj que se adaptara al estilo de vida de las personas que viven en el mundo moderno.

Dado que King Seiko es una marca nacida en Tokio, nos inspiramos en esta metrópolis moderna para el diseño.

King Seiko Vanac Cedida

¿Cómo se traduce una idea tan atmosférica como Tokio; en elementos concretos del diseño industrial?

Tokio es una gran metrópolis donde se mezclan diversas culturas y la energía de su gente se hace palpable. Queríamos capturar el carácter único de Tokio en el diseño de un reloj de pulsera, por ello elegimos "Tokyo Horizon" como tema para este diseño. Este concepto se inspiró en la imagen de contemplar el horizonte que se extiende a lo lejos desde el corazón de la ciudad.

También encarna nuestra esperanza de que las personas que continúan asumiendo nuevos desafíos lleven el nuevo Vanac, como si avanzaran hacia un horizonte aún desconocido.

En cuanto al diseño, queremos que se aprecie la potente forma de la caja y las franjas horizontales que evocan la imagen del horizonte. Creemos que hemos logrado capturar la imagen de una ciudad llena de energía y del mundo que se extiende más allá de ella.

¿Cómo se trabaja en el equilibrio para gestionar volumen, presencia y comodidad real en muñeca?

Optamos por un diámetro de caja ligeramente mayor, de 41 mm, con el objetivo de lograr un diseño con una presencia poderosa, como si hubiera sido tallado a partir de un bloque sólido de metal. Al mismo tiempo, eliminamos el bisel para que la caja pareciera lo más delgada posible.

Aunque el Vanac tiene un grosor de 14,3 mm —algo bastante considerable—, el grosor combinado de la caja y el fondo de caja (excluyendo el cristal) se sitúa en torno a los 10 mm, por lo que visualmente debería parecer mucho más estilizado. Además, queremos que prestes atención al brazalete por su comodidad. Al acortar la longitud de cada eslabón individual, hemos creado un diseño que se ajusta cómodamente a la muñeca.

Queremos que se aprecie la potente forma de la caja y las franjas horizontales que evocan la imagen del horizonte

¿Qué papel juega la microarquitectura de la esfera en la percepción de profundidad, legibilidad y la personalidad del reloj?

La esfera es uno de los componentes más importantes que define la marca Vanac. La nueva esfera del Vanac está compuesta, en líneas generales, por tres partes. La primera es la capa base, grabada con un patrón de franjas horizontales que se expanden y representan el horizonte.

La segunda es un gran componente en forma de anillo llamado “index ring”. Este elemento reúne los índices horarios —el componente más crucial de un reloj de pulsera— para indicar la hora. Los marcadores de minutos no están impresos, sino que se forman tridimensionalmente mediante ranuras en forma de V.

El tercer componente es el índice situado a las 12 en punto. Presenta un diseño distintivo inspirado en la silueta de la letra “V”, la inicial de Vanac. Las agujas horaria y minutera se han ensanchado y, junto con los 12 índices, incorporan Lumibrite para mejorar la visibilidad.

Seiko Vanac Cedida

¿Hasta qué punto las tecnologías actuales de mecanizado y pulido han permitido hacer viable un diseño que habría sido muy difícil de ejecutar con este nivel de precisión hace décadas?

Vanac está fabricado utilizando la experiencia de Seiko en el trabajo del metal, perfeccionada a lo largo de muchos años, junto con equipos de fabricación de última generación. Características que antes eran difíciles de producir en masa —como una caja con acabado espejo perfectamente pulido, libre de distorsiones, y bordes afilados mecanizados con gran precisión— ahora pueden hacerse realidad. Aunque el diseño pueda parecer sencillo a primera vista, está concebido para requerir una avanzada experiencia técnica.

¿Cómo condiciona el movimiento de Calibre 8L45 a la arquitectura del reloj y qué oportunidades abre a nivel estético y de experiencia de uso?

El 8L45 es un movimiento mecánico de alta gama dentro de la actual colección de movimientos de Seiko, y destaca por ofrecer la mayor estabilidad en precisión y la reserva de marcha más prolongada. Al incorporar este valioso movimiento en el Vanac, buscamos crear un diseño que se diferenciara de otros relojes Seiko por su carácter e individualidad. Desde una perspectiva estética, la platina principal del 8L45 presenta un hermoso acabado con patrón ondulado, y el movimiento del volante puede admirarse a través del fondo de caja.

Aunque el diseño pueda parecer sencillo a primera vista, está concebido para requerir una avanzada experiencia técnica

¿Dónde sitúa la línea roja entre herencia, legado y actualización de un modelo icónico?

Aunque rendir homenaje a nuestra herencia es muy importante, creo que, cuando se trata de diseño, es esencial considerar las razones fundamentales y la esencia que dieron origen a una determinada forma. Mientras diseño, reflexiono constantemente sobre cómo nosotros, como personas que vivimos en el presente, podemos utilizar los relojes para presentar una nueva visión, todo ello comprendiendo los pensamientos y la pasión que nuestros predecesores volcaron en los diseños del pasado.

Seiko Vanac Cedida

Si tuviera que señalar un único detalle que pase desapercibido en un primer vistazo, ¿cuál sería?

El modelo púrpura fue diseñado con un enfoque especial en el color. Inspirándonos en los tonos del cielo de Tokio al atardecer, desarrollamos un profundo tono púrpura exclusivo para Vanac. A primera vista, puede parecer un púrpura convencional, pero la capa base de la esfera incorpora tonos claros y oscuros mediante un efecto degradado, haciendo que el color se oscurezca gradualmente desde el centro de la esfera hacia el exterior. Hemos utilizado tres tonalidades distintas de púrpura en la esfera y en el anillo de índices. Esperando que se disfrute de la hermosa armonía entre el dorado de las agujas e índices y el púrpura de la esfera.