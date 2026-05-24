Los expertos coinciden: este material creado por accidente en una fábrica de coches vale más que muchas joyas

El uso de materiales exóticos en accesorios de moda ha alcanzado nuevas cotas con el descubrimiento de la fordita; pero a diferencia del diamante, el marfil, u otros materiales disponibles de manera natural y que llevan siglos siendo usados, la fordita es muy reciente, aunque igual de rara.

Y es que la fordita es posible únicamente gracias a la historia reciente del ser humano, una creación accidental que representa a toda una industria: la automovilística. No en vano, nació más como una molestia que como un producto.

La fordita no es más que el resultado de capas y capas de pintura de coche curada al horno, que se acumularon una tras otra durante décadas en las antiguas fábricas de automóviles, lo que forma ese efecto tan especial de capas de diversos colores.

El nombre de fordita viene de Ford, el primer fabricante de coches por línea de ensamblaje, y también es conocida como ágata de motor o ágata de Detroit, por la ciudad que alojó a una buena cantidad de fabricantes de coches estadounidenses como la mencionada Ford o Chevrolet.

El nombre es apropiado porque fue en las plantas de ensamblaje de Ford en Detroit donde los coches se pintaban a mano con pulverizadores automáticos sobre raíles.

Reloj creado con fordita Arcanaut Omicrono

Debido a la falta de precisión en comparación con los métodos actuales, era inevitable que durante el proceso el exceso de pintura terminase en las estructuras de la fábrica como las cabinas, los soportes y los carros de transporte.

Esas estructuras pasaban, junto con el coche, a grandes hornos para sellar la pintura al vehículo a altísimas temperaturas, por lo que también quedaban pintadas de ese color.

Cada vez que pasaba un coche nuevo que requería de un color diferente, se añadía por accidente una capa nueva a estas estructuras, que a su vez era sellada en el horno. Este proceso se repitió miles de veces, endureciendo la pintura acumulada.

Un material único

Con el paso de los años y los horneados, esta pintura acumulada se convertía en bloques de material duro como la piedra; lo interesante llega que al pulir o cortar este material, se revelan los colores usados durante toda la historia del fabricante (o el tiempo que duraban las estructuras antes de ser cambiadas).

Gemelos creados con fordita Urban Relic Design Omicrono

De esta manera, la fordita es algo más que una pieza bonita; también es un pedazo de historia de la era industrial del ser humano, que revela detalles interesantes sobre cómo cambiaron los gustos y las modas.

Por ejemplo, las capas de los años 50 muestran tonos pasteles y sobrios, mientras que en las décadas de los 60 y los 70 llegaron los colores histriónicos y psicodélicos, hasta terminar en los 80 y principios de los 90 con tonos metalizados.

Este material también ha ganado valor porque es limitado: no va a haber más fordita que la que ya existe, porque el proceso de pintado de la industria automovilística ha cambiado completamente, optando por un proceso que magnetiza la carrocería para que la pintura se adhiera sin generar desperdicio.