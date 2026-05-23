Agencias de viajes frente a ChatGPT, así afecta ya la IA a cómo se organizan las vacaciones este verano

Organizar un viaje o las vacaciones de verano suele ser un motivo de ilusión, un ejercicio emocionante de descubrimiento al estudiar los sitios que visitar, a menos que se cuente con un presupuesto muy limitado. No obstante, esta preparación previa puede ser abrumadora cuando no se conoce bien el destino, la ayuda que ofrecían antes las guías de viaje, ahora la ofrecen los chatbots como ChatGPT o Gemini.

La inteligencia artificial generativa es cada vez más eficaz a la hora de proponer todo tipo de detalles que pueden servir de inspiración a lo que no tienen tiempo para estudiar en profundidad su destino. Esta tecnología incluso se está integrando en aplicaciones enfocadas al turismo y, a pesar de lo que pueda parecer, aseguran desde el sector de las agencias de viaje que no es su enemigo, sino una herramienta más para el viajero.

“El cliente ya hacía muchos años que venía sobreinformado, incluso más que los propios profesionales en muchas ocasiones, no lo oculto” Sin embargo, según explica Carlos Garrido, presidente de la patronal de agencias de viajes a EL ESPAÑOL-Omicrono. La diferencia radica en que “nosotros somos el canal más seguro, que ofrece más garantías, porque gestionamos las incidencias”.

Organizar las vacaciones con la IA

En 2023, año en que el nacimiento de ChatGPT lo cambió todo, este periódico ya probó a usar el chatbot para organizar un viaje en Semana Santa. El resultado fue una acumulación de datos erróneos. Ahora hemos realizado una prueba similar para comprobar de lo que es capaz ahora esta herramienta y su principal rival, Gemini, de Google.

Le hemos preguntado a ambos chatbots por un viaje de dos días por Lanzarote para detectar posibles fallos y aciertos. Aunque el despliegue de detalles de ChatGPT parece más completo, Gemini ha acertado un poco más con la ruta y ofrece más planes gratuitos para ajustarse al presupuesto limitado que le habíamos dado.

Gemini propone su ruta por Lanzarote Omicrono

Por su parte, ChatGPT incluyen mapas para mostrar la ruta que está proponiendo y más enlaces. En este aspecto, Gemini debería partir con ventaja al contar con todas las herramientas de Google para ofrecer información detallada, como reservas de vuelo o Google Maps. Ambos chatbots ofrecen tiempos entre un punto u otro de la ruta que son algo irreales, pero sirven para hacerse una idea.

Google ha lanzado recientemente dos nuevas funciones de IA, pero aún no están disponibles en España: la inteligencia personalizada para configurar Gemini y Preguntar a Maps, un botón que integra la IA generativa en la app de mapas. Como alternativa, el chatbot intentó ofrecer un enlace a la ruta de cada día dibujada en Maps, pero los enlaces no funcionaban.

Al indicarle el el fallo su contestación fue: Tienes toda la razón, disculpa el error. Como IA, no puedo generar enlaces dinámicos de Google Maps que "vivan" fuera de la sesión. Es importante recordar que los modelos que se esconden tras estos populares chatbots no distinguen entre consejos de viaje o una receta para cocinar. Analizan enormes cantidades de texto para acabar combinando palabras y frases de forma estadística.

Su pericia puede engañar al ojo humano y hacer pensar a las personas que chatean con una máquina que les entiende. Sin embargo, esa elaboración de contenido mediante probabilidades lleva a que la IA alucine, es decir, ofrezca información errónea.

ChatGPT propone una ruta por Lanzarote Omicrono

Un problema que todavía es su talón de Aquiles y por el que resulta necesario seguir confirmando cada detalle que aporta, antes de adentrarse a la aventura de un viaje por territorio desconocido.

Preguntados para este reportaje, algunos usuarios comentan a este periódico que se limitan a pedirle a la IA detalles concretos como recomendaciones sobre los lugares más cercanos que se pueden visitar cuando no se tienen mucho tiempo para hacer turismo en viajes de trabajo. Sin embargo, no se fían de tareas más elaboradas como vuelos o la agenda completa de un viaje.

Las agencias se adaptan

Aún así, estas herramientas crecen en funciones y se integran con otros servicios que pueden engrosar su eficiencia. En los últimos años han surgido aplicaciones como AI Trip Planner, que ejercen de agentes de viaje para ofrece de forma más personalizada lugares, hoteles o actividades con hora y precio, todo lo necesario para gestionar la escapada deseada. Otras como Pack Point recomiendan cómo hacer el equipaje.

Igual que los modelos de lenguaje natural pueden alucinar y ofrecer información falsa, las aplicaciones pueden no tener la base de datos actualizada. Aquí es donde las agencias de viajes destaca ofreciendo un contacto humano directo que, como explica Carlos Garrido, resuelve errores o inconvenientes durante el viaje.

“Cuando no es un volcán, es un virus o una guerra, se producen muchos incidentes y el cliente valora la atención personalizada de una agencia de viajes”. Por esto considera que contratar los servicios de una agencia no encarece el viaje, e igualmente, “el cliente utiliza la IA para inspirarse”.

Para Garrido, la inteligencia artificial generativa o de otro tipo no ha supuesto una amenaza para el sector. Asegura que las agencias de viajes han sabido adaptarse al reto de integrar la IA en sus servicios en vez de verlo como una amenaza. Explica que esta tecnología se usa como herramienta para mejorar la atención al cliente con guías de viaje, crear modelos de facturación y otros aspectos del negocio.

“A lo largo de estos 3 años, el sector ha crecido sustancialmente, en facturación con más de 30.000 millones, pero también en empleados, incluso hemos crecido en puntos de venta, lo que es curioso”, cuenta el presidente de la patronal. El futuro, según el entrevistado, está en la IA agentica, esa que conozca al usuarios lo suficiente para ayudarle enfocándose en sus gustos y para ese futuro se está preparando el sector.