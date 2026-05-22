Entró en vigor: la UE obliga a Amazon a cambiar los Kindle para que la batería se pueda cambiar fácilmente

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, durante la comparecencia de este lunes en Bruselas

La nueva normativa de la UE sobre reparación de dispositivos electrónicos y conectividad USB-C ha provocado un terremoto en el sector tecnológico, con muchas compañías de smartphones adoptando cambios en el diseño de sus nuevos modelos.

Amazon no se va a salvar. El gigante de Internet tendrá que modificar los nuevos Kindle, y aunque la mayoría ya ha dado el salto a la conexión USB-C para la carga, en otros aspectos aún está por detrás.

Ahora, se ha confirmado que Amazon se está preparando para implementar uno de los mayores cambios de la ley europea y facilitar el cambio de batería en los Kindle para que cualquier servicio técnico, o incluso los propios usuarios, puedan realizarlo.

Y es que en Good E-reader han descubierto que en la reciente actualización de firmware 5.19.4 para los Kindle ya incluye una referencia al cambio de batería en estos dispositivos, que será posible en los nuevos modelos que serán lanzados a partir de ahora.

En concreto, dentro del código del nuevo firmware se incluye un texto que reza: "Esta batería no puede ser reconocida y puede no funcionar como se esperaba. La carga se ha limitado para proteger tu dispositivo".

La presencia de este texto es la prueba de que Amazon va a implementar algún sistema de reconocimiento de batería que permita garantizar que cumple con las especificaciones que necesita el Kindle.

Amazon Kindle de izq. a drch.: Kindle Colorsoft, Kindle Paperwhite, Kindle Scribe y básico Amazon Omicrono

El único motivo por el que eso sería necesario es porque Amazon prevé que el usuario va a cambiar la batería de su Kindle, y quiere asegurarse de que el cambio se realiza de manera correcta y se usan los recambios adecuados.

En la actualidad, este mensaje no es necesario porque los Kindle están sellados con pegamento y no permiten el acceso sencillo a su interior; si compramos un Kindle y tenemos un problema de batería, es de esperar que solo el servicio técnico de Amazon lo vaya a abrir con sus propias herramientas.

Eso va a cambiar a partir de febrero de 2027, cuando la ley europea obligará a casi todos los smartphones, tablets y lectores de libros electrónicos a permitir el reemplazo de la batería sin herramientas especiales (aunque hay excepciones).

Por lo tanto, aunque los Kindle que se venden ahora mismo en Amazon no cambiarán ni permitirán el cambio de la batería, los nuevos modelos que se vendan a partir de principios del año que viene estarán obligados por ley a ofrecer esta posibilidad, aunque los modelos actuales que se sigan vendiendo entonces no tendrán que cambiar.

Eso no significa necesariamente que Amazon vaya a esperar tanto, y es muy probable que los Kindle que sean lanzados a partir de ahora ya tengan un diseño que facilite este proceso.

Es lo que ya han hecho muchos fabricantes, que se han adelantado a la fecha límite modificando sus dispositivos para prepararse con antelación. Un buen ejemplo es el de Apple, cuyo MacBook Neo es el modelo más fácil de reparar hasta la fecha.

Aún quedan muchas incógnitas de cómo Amazon cumplirá la ley, que también obliga a los fabricantes a ofrecer piezas de repuesto y los manuales necesarios para usarlas. Algunos fabricantes se han aliado con especialistas como iFixit para esto, pero Amazon tiene la ventaja de ya tener una tienda desde la que acceder a estos productos.