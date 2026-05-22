Entró en vigor: el Gobierno ya multa a los propietarios que tengan el aire acondicionado en la fachada con hasta 3.000 €

Vivir en España, especialmente durante los meses de verano, se ha convertido en un desafío térmico que millones de ciudadanos combaten con una tecnología que ya es parte esencial del hogar: el aire acondicionado. Unos dispositivos que en España pueden ser motivo de una multa de 3.000 euros para aquellos que los tienen colocados en la fachada de sus edificios.

El aire acondicionado son sistemas de intercambio de calor compuestos por una unidad interior y un compresor exterior que expulsa el aire caliente. Históricamente, las fachadas españolas se han llenado de estos aparatos, pero esa era de permisividad ha terminado. Con la llegada de 2026, han finalizado las moratorias concedidas por muchos ayuntamientos para adaptar las viviendas a las nuevas normativas de eficiencia y paisaje urbano.

Es ahora cuando el régimen sancionador entra en su fase de aplicación efectiva, transformando lo que antes era una práctica tolerada en un foco de inspección constante que puede derivar en multas económicas muy elevadas.

A medida que las administraciones del Gobierno han reforzado la protección estética y ambiental de los edificios, estas instalaciones han pasado a estar bajo un control minucioso. Lo que antes se aceptaba como una consecuencia natural de la búsqueda de confort, hoy se enfrenta a un marco legal rígido que prioriza la armonía visual y la sostenibilidad.

Esta percepción ha dado un giro radical; lo que comienza como una mejora doméstica puede terminar convirtiéndose en un farragoso proceso administrativo o en una disputa vecinal de consecuencias financieras graves. La vigilancia se ha intensificado de tal manera que instalaciones que pasaron desapercibidas durante años ahora están siendo notificadas para su retirada inmediata.

El marco sancionador actual se apoya en una doble vertiente. Por un lado, la Ley de Propiedad Horizontal blinda la fachada como un elemento común del edificio, lo que implica que cualquier alteración sin el quórum necesario de la comunidad es una infracción.

Esto permite que los vecinos inicien litigios civiles que suelen terminar en sentencias de retirada obligatoria del aparato, cuyos costes debe asumir íntegramente el dueño.

Aire acondicionado en una fachada.

Por otro lado, la presión municipal ha crecido en ciudades como Madrid o Barcelona, donde las ordenanzas de protección del paisaje urbano prohíben explícitamente que estos sistemas sean visibles desde la vía pública, especialmente en entornos de valor histórico o arquitectónico.

La gravedad de las sanciones es el punto que más preocupa a los usuarios, ya que el expediente municipal puede abrirse de oficio. Basta con que un técnico identifique un dispositivo mal ubicado desde la acera para iniciar un procedimiento que conlleva multas de hasta 3.000 euros en las infracciones más severas.

Además de la sanción económica, el infractor se enfrenta a la obligación de restituir la legalidad, lo que supone el traslado del aire acondicionado a una ubicación permitida.

Este endurecimiento busca evitar la degradación estética de los barrios y asegurar que el desarrollo tecnológico de los interiores no arruine la imagen exterior de las ciudades.

Más allá del impacto visual, las autoridades justifican esta rigurosidad basándose en criterios de seguridad y convivencia. Una unidad exterior mal instalada representa un peligro real de desprendimiento hacia la vía pública, un riesgo que los ayuntamientos quieren erradicar mediante inspecciones preventivas.

Asimismo, factores como la contaminación acústica juegan un papel determinante; el ruido constante de los compresores está sujeto a límites de decibelios muy estrictos, especialmente de noche. A esto se suma la prohibición del vertido de agua de condensación a la calle, una práctica molesta y peligrosa para los transeúntes que es motivo de sanción inmediata en la mayoría de los núcleos urbanos.

Para evitar estos escenarios, la normativa técnica redirige las instalaciones hacia puntos que no comprometan el espacio público. La ubicación legal por excelencia se encuentra ahora en los patios interiores, las azoteas comunitarias o las terrazas donde el compresor quede oculto.

En este nuevo contexto regulatorio, la contratación de instaladores autorizados es fundamental, ya que son ellos quienes conocen los requisitos para garantizar que el sistema cumpla con la ley. Al final, la clave para disfrutar de un hogar fresco sin riesgo de sanciones reside en entender que la fachada ya no es un espacio de libre disposición, sino un bien protegido por el Gobierno y los municipios.