Ya ha entrado en vigor: la app oficial del Gobierno ahora te avisará cuando la administración te 'espíe'
La aplicación 'Mi Carpeta Ciudadana' se actualizará con una nueva función que avisará a los ciudadanos cuando sus datos sean consultados.
Si hay una app imprescindible si vivimos en España, esa es Mi Carpeta Ciudadana. En un único sitio, tenemos acceso a todo tipo de información y funciones relacionadas con nuestra identidad y propiedades, y cada día es mejor.
Por ejemplo, desde esta app tendremos acceso rápido a la información de nuestro vehículo, cuántos puntos del carnet de conducir nos quedan, los datos censales para las próximas elecciones, nuestra vida laboral e información sobre prestaciones sociales, y la condición de nuestra beca educativa.
En otras palabras, Mi Carpeta Ciudadana es lo que tal vez tendría que haber existido en España desde el principio, un único lugar en el que acceder a toda nuestra información. No es de extrañar que esta semana, el Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, haya anunciado que la app ya ha alcanzado los 10 millones de descargas y 9,2 millones de usuarios diferentes.
Pero esto es solo el principio. Es obvio que el Gobierno pretende que Mi Carpeta Ciudadana se convierta en la app definitiva para la gestión de datos personales, y por eso ya ha anunciado futuras novedades que la van a hacer incluso más útil.
La novedad más llamativa es, sin duda alguna, un nuevo servicio que avisará al usuario cuando sus datos sean consultados desde una administración pública. En otras palabras, será un 'chivato' que nos permitirá estar al tanto de si alguien está accediendo a nuestra información personal.
Las administraciones públicas pueden usar la Plataforma de Intermediación de datos para verificar o consultar datos de los ciudadanos. Está pensada para que los funcionarios puedan obtener la información necesaria para un trámite sin necesidad de que el ciudadano la aporte directamente.
Por ejemplo, esta plataforma se puede usar para comprobar que estamos empadronados en un municipio concreto, en vez de tener que pedir un certificado primero y llevarlo en persona; también se usa para comprobar titulaciones o certificados de discapacidad.
Sin embargo, aunque este sistema es muy conveniente, también abre la puerta a posibles abusos, ya que los datos pueden ser accedidos desde las administraciones sin necesidad de mayores permisos adicionales ni documentación especial.
Aquí es donde entra la nueva función de Mi Carpeta Ciudadana. Cuando sea activada, la app nos enviará una notificación a nuestro smartphone cada vez que alguien acceda a nuestros datos personales a través de la Plataforma de Intermediación de datos.
Esto permite saber al instante si nuestros datos están siendo accedidos; si no hemos dado permiso expreso para ello (por ejemplo, si no estamos realizando ningún trámite), es posible que se estén realizando consultas abusivas o no autorizadas.
De la misma manera, también nos puede servir para saber que nuestro trámite está siendo procesado de manera correcta y que no ha sido 'perdido' o abandonado.
Además de esta importante novedad, Mi Carpeta Ciudadana recibirá mejoras como la opción de acceder con la lectura del DNI electrónico a través de la conexión NFC de nuestro smartphone, la misma que permite los pagos móviles.
También se han añadido nuevas funciones, como la posibilidad de obtener un certificado de pago en caso de que hayamos tenido que reintegrar un préstamo o subvención a la administración.