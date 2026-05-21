La UE va a dar una lección a EEUU: tendrá su propio Bizum europeo en el 2026 para no usar Visa ni Mastercard

La presidenta del BCE, Christine Lagarde, durante su rueda de prensa de este jueves en Fráncfort Reuters

La soberanía digital se ha convertido en una de las prioridades de la Unión Europea, con el objetivo de dejar de depender de empresas estadounidenses para todo; y eso incluye los pagos entre particulares y tiendas, que van a cambiar para siempre.

Y es que a partir de este mismo 2026 los ciudadanos europeos podrán decir adiós a sus tarjetas de crédito y débito gracias a Wero, una nueva app de pagos digitales que permite tanto transferencias entre personas como compras en tiendas físicas y online.

Wero es gestionada por la Iniciativa de Pagos Europeos (EPI por sus siglas en inglés), que nace como un consorcio formado por los 16 principales bancos europeos, entre los que se encuentran Santander y BBVA además de Deutsche Bank y BNP Paribas y otros.

Esta plataforma, además, ha recibido el pleno apoyo del Banco Central Europeo y la Comisión Europea para convertirse en el estándar de facto para los pagos, tanto online como físicos, en toda la Unión Europea.

Lo mejor de todo es que el funcionamiento de Wero será muy familiar para los españoles porque es muy parecido a Bizum; de hecho, en España no tendremos que cambiar absolutamente nada para empezar a usar esta plataforma, y la mayoría de los usuarios ni se dará cuenta.

Pago con Wero Wero Omicrono

Eso es porque, a diferencia de otros métodos de pago, Wero no está basado en las dos grandes redes de pagos, Visa y Mastercard, sino que se conecta directamente con las cuentas bancarias de los usuarios en tiempo real usando la infraestructura de transferencias instantáneas, SEPA.

En otras palabras, aquí no hay intermediarios, lo que evita costos añadidos y añade un mayor control sobre los pagos; las transferencias se realizan de manera directa entre los usuarios, sin importar el tipo que sean.

Transferencia de dinero con Wero Wero Omicrono

De esta manera, Wero permite envíos de dinero instantáneos entre particulares, simplemente aportando el número de teléfono o un correo electrónico, así como entre consumidores y profesionales como autónomos o pequeños comercios usando códigos QR.

Como ya ha demostrado Bizum, este sistema también destaca por ofrecer una pasarela de pago nativa para compras online que incluye protección para el comprador de manera nativa, además de pagos directos en tiendas minoristas y grandes superficies.

La adopción de Wero ha sido sorprendente, porque nace con el propósito de unificar los pagos europeos, pero al mismo tiempo no pretende hacer la competencia a sistemas ya establecidos como Bizum, que ya cuenta con 27 millones de usuarios y se usa a diario para transferencias de todo tipo.

Bizum para todos los pagos

De esta manera, en España Bizum se convertirá en el sistema de pago por defecto y no será sustituido por Wero; en vez de eso, la plataforma de Bizum se conectará con la red de la Iniciativa de Pagos Europeos y las transferencias serán compatibles entre ambos servicios.

En España no tendremos que cambiar de aplicación ni instalar la de Wero, ya que todos los bancos seguirán teniendo Bizum y soportarán Wero de manera transparente para el usuario. Lo mismo ocurrirá en Italia y Portugal, cuyos servicios (Bancomat y MB Way) han firmado una alianza con Bizum para conectarse con Wero.

En otras palabras, esto permitirá usar Bizum para pagos en tiendas físicas y online, además de para pagar y enviar dinero a otros países de la Unión Europea de manera directa, sin costes adicionales y sin el control de compañías estadounidenses.

Esto último es especialmente importante hoy en día, cuando Visa y Mastercard han sido acusadas de tener un duopolio sobre la industria de pagos que les da una gran influencia sobre el mercado y el poder de permitir o denegar transferencias según sus intereses o los de los EEUU. Con Wero, la UE esquiva este peligro y se 'independiza' de los EEUU.