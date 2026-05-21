La UE cambia las normas: a partir de julio todos los coches deberán llevar preinstalado un alcoholímetro de fábrica

La Unión Europea se sigue poniendo firme en el sector de la tecnología. Tras la normativa para que los cargadores USB-C sean obligatorios para los portátiles y la ley que hace que Apple y Google pierdan 6 millones de usuarios y obliga a cambios en el móvil, ahora apunta directamente a los coches: deberán llevar preinstalado un alcoholímetro de fábrica.

A partir del 7 de julio de 2026, la Unión Europea da el paso definitivo en su estrategia de seguridad vial. Todos los vehículos de nueva matriculación deberán incorporar de serie una interfaz estandarizada para la instalación de un alcoholímetro antiarranque, una medida que busca erradicar el consumo de alcohol al volante dentro de la ambiciosa estrategia 'Visión Cero'.

Este movimiento no es aislado, sino que cierra el calendario del Reglamento de Seguridad General de la UE. El objetivo final de Bruselas es reducir en un 50 % las muertes y lesiones graves en carretera para el año 2030, sentando las bases para alcanzar la cifra de cero fallecidos en 2050.

La incorporación de esta preinstalación técnica permitirá que, en un futuro cercano, las autoridades puedan activar o exigir el uso del dispositivo Alcolock de forma rápida y sin necesidad de realizar reformas costosas en el vehículo.

La tecnología, que ya se utiliza en algunos sectores profesionales, tiene un funcionamiento extremadamente sencillo. Antes de poner en marcha el motor, el conductor debe soplar en un dispositivo similar a un etilómetro conectado al vehículo.

Alcoholímetro en un coche. DGT.

Si el sistema detecta una tasa de alcohol superior a la permitida por la ley, el motor se bloquea automáticamente impidiendo el arranque.

La gran novedad que entra en vigor en julio es la interfaz normalizada. Esto significa que los fabricantes deben entregar el coche con el "hueco" y la conexión electrónica ya preparada.

De este modo, si la normativa cambia o si un juez lo impone a un conductor reincidente, el dispositivo puede instalarse en minutos. Según datos de seguridad vial, la presencia de estos dispositivos podría reducir hasta en un 65 % los accidentes mortales relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas.

La preinstalación del alcoholímetro es solo la punta del iceberg de una revolución tecnológica que ya ha comenzado. Desde el 7 de julio de 2024, los coches de nueva homologación ya integran sistemas como el asistente inteligente de velocidad (ISA), que avisa al conductor si supera los límites de la vía mediante GPS y cámaras, o el asistente de mantenimiento de carril de emergencia.

A estos se suma la ya famosa "caja negra" o EDR (Registrador de Datos de Eventos). Este dispositivo almacena información técnica crucial en los segundos previos y posteriores a un accidente para facilitar su investigación. También es obligatorio el sistema de aviso de fatiga y distracción, que analiza mediante cámaras si el conductor aparta la vista de la carretera o si muestra síntomas de somnolencia, emitiendo una alerta sonora y visual.

La fecha del 7 de julio de 2026 marca el fin de la moratoria para la matriculación. A partir de ese día, ningún vehículo podrá salir del concesionario si no cumple íntegramente con todos estos requisitos, incluyendo la nueva luz de freno adaptativa (ESS).

Este sistema hace que las luces traseras parpadeen intensamente durante una frenada de emergencia para avisar a los conductores que circulan detrás, reduciendo el riesgo de colisiones por alcance.