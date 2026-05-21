Es oficial: España da una lección en energías renovables usando las olas del mar para generar electricidad limpia

La apuesta por las energías renovables continúa en España, y no hablamos únicamente de instalar paneles solares o molinos de viento; el mar también puede ser una enorme fuente de electricidad, aunque quedan aún muchos obstáculos que superar.

El Marmok A-5 que acaba de ser soltado en el mar Cantábrico representa un intento de demostrar que esos desafíos son superables sin una inversión exagerada, con una tecnología que aprovecha una de las características únicas de esa zona: las altas olas.

El mar Cantábrico es bien conocido por su hostilidad, su oleaje bravo y temporales cíclicos como resultado de la transición entre los fríos mares del norte y las aguas templadas del sur, y durante siglos se ha ganado una mala fama.

Estas duras aguas han provocado muchas víctimas en forma de barcos hundidos, pero ahora pueden ser un recurso estratégico increíble para España y la UE, aprovechando el oleaje para generar energía.

El Marmok A-5 ha sido diseñado para convertir el movimiento del mar en energía eléctrica. Se trata de un cilindro de 42 metros de longitud y 5 metros de diámetro, con un peso que desplaza unas 160 toneladas de agua.

Transporte del generador Marmok A-5 en Vizcaya IDOM Omicrono

Aunque para un observador pueda parecer una boya convencional de apenas 5 metros, lo verdaderamente interesante de esta estructura se encuentra bajo las aguas, anclada al fondo marino a una profundidad de 90 metros.

La verdadera innovación de este generador radica en que no usa piezas móviles externas, que pueden deteriorarse con el movimiento constante, la sal del mar y provocar un gran impacto en el ecosistema, sino que todo el mecanismo es interno.

El generador Marmok A-5 en el mar Cantábrico IDOM Omicrono

En concreto, en el interior del cilindro se encuentra una columna de agua que sube y baja al ritmo de las olas, en un movimiento similar al de un pistón gigante. Este movimiento empuja y succiona el aire de una cámara superior, generando un flujo bidireccional que hace girar una turbina.

Esta turbina activa el generador que produce la electricidad, que se envía a tierra firme directamente a través de un cable submarino.

La versión actual del Marmok A-5 cuenta con una potencia de 30 kilovatios, suficiente para cubrir el consumo de entre 15 y 20 hogares; y aunque pueda parecer poco, hay que tener en cuenta que se trata de un prototipo diseñado primero para demostrar que esta idea funciona y que es viable en un entorno real.

El Marmok A-5 ha sido instalado en la plataforma BiMEP (Biscay Marine Energy Platform) frente a las costas de Armintza, en Vizcaya, donde ya fue instalada una versión anterior entre el 2016 y el 2019, el primero de su tipo en España.

El generador será evaluado en condiciones reales a lo largo de los próximos meses, con el objetivo de verificar el rendimiento, robustez, fiabilidad y facilidad de mantenimiento, y esa información será usada para mejorar las próximas versiones hasta un futuro lanzamiento comercial.

La firma vasca IDOM, creadora del Marmok A-5, cree que las olas del Cantábrico se pueden convertir en un importante recurso, y adelanta que podría resolver el problema energético a nivel mundial si pueden obtener esa energía de manera económicamente rentable.