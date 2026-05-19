Malta deja en ridículo a España: anuncia subvenciones de 276 euros al año para empezar a usar la IA con ChatGPT

En un acuerdo histórico, Malta se ha convertido en el primer país europeo en subvencionar el acceso a la IA y ayudar a sus ciudadanos a dar el salto a esta nueva tecnología, aunque hay algo de letra pequeña.

El nuevo programa, llamado "AI para todos", ha sido anunciado por OpenAI, creadora de ChatGPT, y el gobierno de Malta con el objetivo de ofrecer la oportunidad de dar el salto a la IA a todas las personas sin importar su trasfondo profesional o social.

OpenAI ha elogiado el plan porque considera que la IA debería estar disponible para todo el mundo, comparándola con la electricidad; es un discurso que otros líderes del sector han repetido últimamente, reforzando la idea de que la inteligencia artificial se convertirá en otro recurso básico más.

Como parte del acuerdo, todos los ciudadanos de Malta (incluyendo los que viven en el extranjero) y todos los residentes en la isla recibirán una cuenta gratuita de ChatGPT Plus, el servicio de suscripción que cuesta 23 euros al mes, durante el periodo de un año.

Aunque Malta es el país más pequeño perteneciente a la Unión Europea, tiene una población de más de 540.000 personas, lo que supondría una inversión de casi 150 millones de euros, aunque los términos del acuerdo no se han hecho públicos y no está claro si el gobierno pagará esa cantidad exacta o si tendrá un descuento.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que los ciudadanos malteses no recibirán esta suscripción de manera automática, ya que primero tendrán que apuntarse y pasar un curso para aprender a usar la IA que ha sido creado por la Universidad de Malta.

ChatGPT OpenAI

Silvio Schembri, ministro de Economía de Malta, ha defendido el multimillonario acuerdo en que esta iniciativa busca "convertir un concepto poco familiar en una ayuda práctica para familias, estudiantes y trabajadores".

ChatGPT Plus ofrece acceso a los modelos avanzados desarrollados por OpenAI además del modelo básico ofrecido para las cuentas gratuitas; entre el resto de ventajas se encuentra una ampliación de los límites de mensajes y cargas diarios, creación de imágenes avanzada con Thinking, y acceso a proyectos personalizados e investigación avanzada.

Pero sobre todo, la gran ventaja de ChatGPT Plus es que ofrece acceso a Codex, el agente de programación de OpenAI que permite crear programas y código con pocos conocimientos de programación, lo que ha abierto la puerta al llamado "vibe coding", en el que el usuario simplemente explica el tipo de programa que quiere crear y el agente hace el trabajo de crear el código fuente.

Por lo tanto, este acuerdo entre Malta y OpenAI puede ser pionero, y no sería de extrañar que se anuncien otros similares en los próximos meses. Sin embargo, antes de que eso ocurra hay algunas cuestiones que aclarar.

Por ejemplo, el acuerdo con OpenAI va completamente en contra de la reciente apuesta por la soberanía digital en la Unión Europea, con países como Francia desinstalando Windows y otros programas estadounidenses de sus ordenadores gubernamentales.

La Comisión Europea ya ha adelantado planes para la soberanía digital y dejar de depender de empresas estadounidenses para gestionar tanto los datos de los gobiernos como de sus ciudadanos; y eso debería incluir también el uso de modelos de IA, que son entrenados con los datos de los usuarios.