España da una lección a Europa: un protocolo pensado para prohibir y detectar dispositivos tecnológicos en la PAU

Las universidades andaluzas se han puesto en pie de guerra. No es una batalla por los presupuestos ni una huelga de celo burocrático. Es algo mucho más profundo y, posiblemente, más fútil.

Es la lucha del papel y el bolígrafo contra la amenaza invisible de la inteligencia artificial y el pinganillo invisible.

El Distrito Único Andaluz ha decidido levantar un muro ante el avance de una picaresca que ya no entiende de chuletas en el antebrazo, sino de redes neuronales y microchips.

Hubo un tiempo en que el mayor temor de un vigilante de examen era un trozo de papel enrollado dentro de un bolígrafo transparente. Hoy, ese vigilante se enfrenta a una distopía tecnológica que amenaza con dinamitar la Prueba de Acceso a la Universidad, ahora rebautizada como PAU.

En los despachos de los rectores andaluces, desde Huelva hasta Almería, se ha instalado una suerte de paranoia justificada. La noticia no es que se refuercen los protocolos, la noticia es que el sistema educativo admite, por fin, que va tres pasos por detrás del estudiante que tiene un modelo de lenguaje en el bolsillo.

La coordinación de los nueve rectores

La coordinación entre las nueve universidades públicas andaluzas busca blindar un proceso que afecta a miles de jóvenes cuya vida depende de una décima en el casillero de Lengua o Matemáticas. El mensaje es claro: tolerancia cero.

Pero bajo esa proclama se esconde un desafío técnico sin precedentes. No se trata solo de prohibir teléfonos móviles o relojes inteligentes, algo que ya parece de la edad de piedra. El reto ahora son los dispositivos imperceptibles, las gafas con cámara integrada y, por supuesto, la capacidad generativa de herramientas que pueden resolver un comentario de texto en menos de cinco segundos.

La Junta de Andalucía y los responsables de acceso han actualizado unas normas que buscan, ante todo, la igualdad de oportunidades. Porque el fraude en la PAU no es solo una falta ética, es un robo.

Quien copia mediante el uso de inteligencia artificial está robando una plaza de medicina o de ingeniería a quien ha pasado meses estudiando sin más ayuda que su propia memoria y capacidad de razonamiento.

Infografía PAU Omicrono

Por eso, el endurecimiento de las sanciones y la vigilancia extrema no deben verse como un acto de autoritarismo académico, sino como un intento agónico de salvar la integridad de un título público.

El fin de la ingenuidad académica

Lo que estamos presenciando en el Distrito Único Andaluz es el fin de la ingenuidad. Durante años, la universidad ha mirado hacia otro lado mientras la tecnología colonizaba las aulas. Los protocolos de seguridad ahora incluyen inspecciones que rozan lo detectivesco.

Se vigila la postura, el movimiento de los ojos y, por supuesto, cualquier señal de radiofrecuencia que pueda delatar una conexión externa. La inteligencia artificial ha roto las reglas del juego. Si un algoritmo puede redactar un ensayo con la misma solvencia que un alumno de bachillerato, ¿qué estamos evaluando realmente?

Los rectores andaluces saben que si la PAU pierde su credibilidad, la universidad pública se queda sin su principal filtro de calidad. Por ello, el refuerzo de las garantías no es solo una cuestión de evitar trampas, sino de redefinir qué significa demostrar conocimientos en pleno siglo veintiuno.

El problema es que, mientras los tribunales aprenden a detectar el uso de ChatGPT, la tecnología ya está mutando hacia formas todavía más discretas y potentes.

La picaresca en la era del silicio

España es la cuna de la novela picaresca y el estudiante andaluz, históricamente agudo, no es ajeno a esta tradición. Sin embargo, hemos pasado del Lazarillo de Tormes al tramposo digital.

El uso de dispositivos electrónicos durante las pruebas ya no es una anécdota, es una industria. Hay mercados negros de dispositivos de comunicación infinitesimales que prometen el aprobado a cambio de unos pocos cientos de euros.

Frente a esto, las universidades han decidido que la sanción sea ejemplar: la expulsión inmediata de la prueba y la imposibilidad de presentarse en el resto de la convocatoria. Es la muerte civil académica para quien sea cazado con un microchip en el pabellón auditivo.

En Huelva, la Rectora María Antonia Peña y sus homólogos en el resto de Andalucía han insistido en que el proceso debe ser impecable. No se puede permitir que la sombra de la duda planee sobre los exámenes.

Pero hay una pregunta que nadie parece querer responder en voz alta: ¿hasta cuándo será sostenible este modelo de examen presencial basado en la memoria y el papel frente a una tecnología que avanza de forma exponencial? El blindaje de la PAU es un parche necesario, una muralla de contención, pero quizás estemos asistiendo a los últimos días de un sistema de evaluación que el futuro ya ha empezado a devorar.

El papel de la Universidad de Huelva

La Onubense ha sido una de las voces más activas en esta demanda de mayor seguridad. En sus sedes de examen, el control será férreo. Se busca que el alumno sepa que entra en un recinto donde la tecnología enemiga no tiene cabida. Esta presión psicológica es también parte de la estrategia.

Si el coste de ser descubierto es perder un año de vida académica, muchos se lo pensarán dos veces. Pero la tentación del camino corto siempre estará ahí, especialmente en una sociedad que premia el resultado por encima del proceso.

Resulta desolador que la educación se convierta en un campo de batalla entre policías y ladrones de datos. La PAU en Andalucía se ha blindado, sí, pero lo ha hecho bajo la confesión implícita de que el sistema tiene miedo.

Y el miedo suele ser el preludio de un cambio de paradigma que todavía no alcanzamos a vislumbrar, pero que llegará mucho antes de lo que los rectores desearían.