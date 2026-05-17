Sony lanza en España la solución japonesa para no pasar calor este verano: un aire acondicionado secreto

El verano se va acercando, y cada vez es más evidente que vamos a necesitar una ayuda adicional para aguantarlo este año. La mejor solución puede estar en un invento proveniente de Japón, donde saben muy bien lo que es pasar calor en verano y cómo evitarlo.

Se llama Reon Pocket Pro Plus, y como su nombre indica, es la versión mejorada del Reon Pocket Pro que fue lanzado el año pasado, aunque afortunadamente, estas mejoras llegan sin una subida de precio asociada.

Por lo tanto, estamos ante un aire acondicionado portátil, diseñado para ser llevado oculto en la camisa o camiseta, enfriando la espalda para disfrutar de una sensación agradable incluso si no tenemos más remedio que salir a la calle.

Sin embargo, este dispositivo no es tan simple como un aire acondicionado. Por ejemplo, en vez de soplar aire frío, en realidad lo que hace es absorber el calor desde la base de la nuca.

Usando el efecto Peltier, el dispositivo enfría una placa metálica justo en la zona de la piel en la que tenemos más vasos sanguíneos cerca de la superficie; la sangre se enfría y nuestro sistema circulatorio hace el resto del trabajo.

Sony Reon Pocket Pro Plus Sony Omicrono

Un detalle notable es que no tenemos que guardar este dispositivo en invierno, ya que incluye dos módulos térmicos que proporcionan calor para los meses más fríos del año.

Respecto al modelo anterior, Sony afirma que el rendimiento de enfriado se ha aumentado en más de un 20%, el más potente hasta la fecha y que debería ser suficiente incluso para los peores días que nos esperan.

Sony también presume de un nuevo algoritmo de refrigeración que es más eficiente a altas temperaturas. Gracias a esta mejora, la superficie de la placa metálica ahora puede reducir su temperatura en dos grados más.

Otra novedad se encuentra en el diseño, que ha sido pensado para hacerlo más fácil de llevar de manera discreta con todo tipo de camisas, y ya no se nota tanto cuando lo estamos usando.

Un par de brazos flexibles se apoyan en nuestro cuello para asegurar el dispositivo en su sitio y mantener la placa metálica en el lugar adecuado para el máximo rendimiento y notarlo mejor.

Los usuarios del modelo anterior también se darán cuenta de un importante cambio de diseño en la ranura de salida de aire caliente, que permite extender su longitud para evitar que el aire simplemente vuelva a molestarnos y también permite usar camisas de cuello alto.

Este Reon Pocket Pro Plus funciona con el nuevo sensor Reon Pocket Tag 2, que ahora es un 18% más pequeño y tiene un nuevo diseño que nos permite colgarlo y mantenerlo alejado de nuestro cuerpo para obtener una medición más precisa de la temperatura y humedad ambiente.

El Reon Pocket Pro Plus ya está disponible para comprar en España en preventa con un precio de 229 euros, tanto en la página oficial de Sony como en Amazon.