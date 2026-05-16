Ya es oficial: este rascacielos de terracota de 300 metros jubila a las torres de cristal y se enfría por sí solo en pleno desierto

En un mundo arquitectónico donde las ciudades parecen haberse rendido a las clónicas y aburridas torres rectangulares de cristal, un nuevo rascacielos gigante de acero y cerámica acaba de romper todas las reglas.

Se trata de la recién terminada Torre Wasl (Wasl Tower), un impresionante rascacielos que ha decidido adoptar un enfoque radicalmente diferente para sobrevivir a uno de los climas más extremos del planeta: el abrasador calor de Dubái.

Presentada por primera vez como concepto hace casi una década, esta colosal estructura ha sido diseñada por la prestigiosa firma UN Studio en estrecha colaboración con el experto en ingeniería Werner Sobek. Ubicada a escasa distancia del icónico Burj Khalifa (el edificio más alto del mundo), la Torre Wasl alcanza los 302 metros de altura.

Pero lo que hace verdaderamente único a este coloso no es su altura, sino su piel. En lugar de abusar del vidrio tradicional que convierte a los edificios en auténticos invernaderos, la torre presenta una silueta sinuosa que se retuerce sobre sí misma a medida que asciende hacia el cielo.

Toda esta estructura está envuelta en una "capa" cerámica compuesta por miles de aletas de terracota esculpidas, conformando una de las fachadas de este material más altas jamás construidas en el mundo.

Según explican desde el estudio de arquitectura encargado de la obra, la elección de la cerámica no es casual. Se trata de un material tradicional e histórico de la región desértica que ha sido completamente reinventado mediante técnicas de diseño avanzadas.

Estas miles de aletas asumen un papel fundamental en la supervivencia del edificio: proporcionan sombra continua, reducen drásticamente la radiación térmica y están diseñadas para capturar los fuertes vientos de la zona.

La Torre Wasl en Dubái. JohnseyePhotography Omicrono

El sistema funciona gracias a un diseño de refrigeración pasiva muy ingenioso. A medida que las aletas de terracota canalizan el viento alrededor de la sinuosa fachada del rascacielos, unas rejillas de aluminio integradas permiten que el flujo de aire natural enfríe el calor que han absorbido los módulos cerámicos.

Además, existe una cavidad estratégica entre estas aletas y el muro cortina interior del edificio que favorece aún más la ventilación. El resultado es extraordinario: las necesidades de refrigeración mecánica se reducen en aproximadamente un 10 % en comparación con las torres de cristal más antiguas de la ciudad.

Más allá de su eficiencia energética, la envolvente de la Torre Wasl es una proeza estética. Cada una de las aletas cuenta con un perfil de terracota personalizado y ha sido horneada aplicando un esmalte metálico especial.

Este tratamiento químico permite que la fachada se transforme visualmente a medida que cambia la luz del sol a lo largo del día y durante las distintas estaciones del año.

Por si fuera poco, el complejo cuenta con un sofisticado sistema de iluminación personalizado, desarrollado junto a los expertos de Arup Lighting, que está programado para generar sutiles y elegantes cambios en el aspecto nocturno del edificio.

En sus entrañas, este rascacielos superalto funciona como una auténtica ciudad vertical. Alberga en su interior un hotel de lujo, oficinas, residencias privadas, restaurantes, modernas instalaciones de bienestar y múltiples espacios para eventos.

Su diseño reparte zonas sociales y terrazas con piscinas a distintas alturas, y se conecta mediante una pasarela elevada con un edificio adyacente más bajo que alberga el aparcamiento y un gran salón de baile.