Ya es oficial: Óscar López anuncia nuevas normas contra las redes sociales en España, incluyendo el anonimato

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, en una imagen de archivo Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública

Una nueva normativa que controle el acceso y las reglas de las redes sociales ya parece inevitable, después de que la Comisión Europea haya adoptado buena parte del discurso del Gobierno que Pedro Sánchez adoptó el año pasado y que inició una pelea con Elon Musk.

El Gobierno de España es el principal proponente de adoptar nuevas reglas contra las grandes plataformas de redes sociales, como ha reiterado el ministro de Transformación Digital, Óscar López, durante una entrevista a Reuters.

De esta forma, López deja bien claro que está haciendo caso omiso a las campañas de presión ejercidas por las grandes empresas tecnológicas como X, Meta y TikTok, que proponen, y ya han adoptado en muchos casos, medidas más suaves para encontrar un equilibrio entre proteger a los usuarios y no limitar la experiencia.

En respuesta a esta presión, el ministro ha declarado que "los beneficios económicos de cuatro compañías tecnológicas no pueden conseguirse a costa de los derechos de millones de personas".

La administración española ha justificado estas nuevas medidas ante lo que califica como una "pandemia de salud mental", que se está dejando notar especialmente entre los más jóvenes y menores de edad.

Entre las preocupaciones principales se encuentran el ciberacoso, el acoso sexual y la proliferación de imágenes falsas generadas por IA de contenido sexual, especialmente las que representan a niñas y adolescentes.

El nuevo paquete regulatorio confirmado por López incluirá medidas de gran calado en distintos aspectos de Internet, y adoptará la futura normativa europea que la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya ha adelantado.

Eso es porque el Gobierno prefiere un marco regulatorio común europeo, para que las reglas sean realmente efectivas, por lo que no afectará únicamente a España, sino a un bloque de más de 400 millones de personas en toda Europa.

Entre las medidas se encuentran algunas que ya están siendo desarrolladas, como la prohibición de redes sociales para menores de 16 años anunciada por Pedro Sánchez el pasado mes de febrero pero que aún tiene que pasar por trámites legislativos.

Para controlar este acceso, se adoptará una nueva app obligatoria que informará a la página web o servicio si el usuario cumple la edad necesaria, sin compartir otros datos personales como la fecha de nacimiento o el nombre.

Eso no significa que las redes sociales vayan a tener más libertad ahora que tendrán usuarios más adultos, más bien al contrario. España también propone una nueva legislación que hará que los ejecutivos de las compañías sean personalmente responsables del discurso de odio en sus plataformas.

A eso hay que sumar que López ya está planteando la posibilidad de acabar con el anonimato en Internet, una de las bases sobre la que se construyó la red de redes, al menos en algunos casos.

En concreto, al ser preguntado sobre si las autoridades deberían ser capaces de identificar a gente que usa seudónimos en Internet si cometen crímenes, el ministro alegó que "lo que no es legal en el mundo real no puede ser legal en el mundo virtual, punto".

Aunque algunas de las nuevas normas propuestas pueden parecer duras, López alerta contra los defensores de un enfoque más suave, afirmando que un día "se arrepentirán de defender la ley de la jungla".