La UE cambia las normas: anuncia que quiere acabar con el "diseño adictivo" de apps como TikTok o Instagram

La Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la Cumbre Europea de Inteligencia Artificial e Infancia Comisión Europea Omicrono

La prohibición de redes sociales para menores de edad ya parece algo seguro, después de las propuestas de gobiernos europeos como el de Pedro Sánchez y el lanzamiento de una herramienta de verificación de edad oficial de la UE.

Sin embargo, que vayan a perder a sus usuarios más jóvenes no significa que las redes sociales no vayan a tener que cambiar, según ha advertido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

Durante la Cumbre Europea sobre Inteligencia Artificial e Infancia que se celebra esta semana, la dirigente ha adelantado nuevas medidas obligatorias para las redes sociales que pueden cambiar completamente el funcionamiento de sus apps.

En concreto, Von der Leyen ha puesto el foco en el "diseño adictivo" de las redes sociales que hace que sea difícil para los usuarios dejar de usarlas, dejando claro que el bloqueo de menores de edad no supone una 'carta blanca' para que las compañías hagan lo que quieran con los usuarios adultos.

En concreto, la presidenta ha criticado tecnologías como el 'scroll infinito', la reproducción automática de vídeos y las notificaciones 'push' como el objetivo de futuras normas que la Comisión Europea publicará "más adelante en el año".

Dos grandes plataformas se han convertido en el objetivo de la Comisión: TikTok e Instagram, aunque X también ha sido mencionada por el uso de Grok para crear material abusivo.

Aunque ya existen reglas sobre "modelos adictivos, contenido dañino y contacto indeseados", algo que la presidenta ha definido como "seguridad por diseño", también cree que estas protecciones deben ser "reforzadas y expandidas".

App de TikTok en un móvil El Androide Libre

La prohibición de redes sociales a menores forma parte de esta expansión, pero eso será sólo el principio, y la Comisión pretende que las compañías cambien el propio diseño de sus apps para que no sean tan adictivas ni dañinas.

La Digital Fairness Act (Ley de Equidad Digital, DFA por sus siglas en inglés) será la herramienta usada por la Comisión para hacer estos cambios obligatorios para la industria tecnológica.

Además del contenido adictivo, la DFA tiene como misión atajar problemas como la captura de la atención, términos de servicio complejos, trampas para mantener la suscripción, y otras técnicas usadas por las compañías tecnológicas para 'atrapar' a los usuarios en sus plataformas.

Las propias compañías son conscientes de que han creado diseños adictivos para fomentar el uso de sus apps, lo que se traduce en un mayor número de impresiones de publicidad, más suscripciones de pago y una mayor recopilación de datos.

Algunas como YouTube o las propias Instagram y TikTok ya han implementado medidas para ayudar a los usuarios a 'desconectar', y sistemas operativos como Android o iOS ya tienen herramientas para limitar el uso de las apps.

Sin embargo, para la Comisión Europea es evidente que estas medidas no son suficientes, aunque por el momento, no ha dejado claro exactamente en qué consistirán las nuevas reglas y qué elementos serán prohibidos.