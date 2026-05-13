El acero inoxidable que va a cambiar el sector de la energía para siempre: ni los científicos saben cómo explicarlo

Aunque algunas compañías ven en el hidrógeno el futuro de la energía, aún quedan muchos obstáculos para que eso sea posible; ahora, una investigación puede haber dado un paso de gigante con un nuevo material que, en palabras de sus creadores "no se puede explicar".

El equipo de investigadores de la Universidad de Hong Kong ha desarrollado un nuevo tipo de acero inoxidable, SS-H2 (Stainless Steel for Hydrogen production), que podría reducir drásticamente los costes de producción del hidrógeno verde.

Y es que este material elimina la necesidad de los componentes extremadamente caros usados en los electrolizadores, los dispositivos usados para separar el hidrógeno del oxígeno en el agua para crear pilas de combustible.

La producción de hidrógeno se enfrenta a un problema de corrosión masiva, especialmente cuando se basa en agua de mar. Los electrolizadores operan a voltajes muy altos que degradan los materiales convencionales.

Hasta ahora, la industria ha intentado luchar contra este problema con componentes de titanio recubiertos de metales preciosos como el platino o el oro, lo que evidentemente aumenta los costes de producción de manera desorbitada.

Por ejemplo, en un sistema de electrólisis de 10 megavatios, los componentes pueden representar hasta el 53% del coste total, que en la actualidad equivale a unos 2,1 millones de euros.

El nuevo acero SS-H2 puede solucionar esto gracias a la "pasivación dual secuencial" para protegerse. El acero inoxidable común depende del cromo para crear una capa protectora, pero esta se rompe cuando se alcanzan los 1.000 mV, mucho antes de los 1.600 mV de una electrólisis eficiente.

Los creadores del nuevo material mostrando la electrólisis University of Hong Kong Omicrono

La innovación de estos investigadores consiste en una segunda capa de protección basada en el manganeso, que se forma automáticamente sobre la del cromo cuando aumenta el voltaje, manteniendo el material estable hasta los 1.700 mV.

Pero este descubrimiento no llega sin sorpresas. Hasta ahora, el manganeso se consideraba un elemento que perjudicaba la resistencia a la corrosión del acero; de hecho el propio autor principal del estudio, el Dr. Kaiping Yu, inicialmente no creía en los resultados obtenidos en los experimentos.

Avance inexplicable

Los científicos no han tenido más remedio que admitir que este hallazgo "no puede explicarse" con los conocimientos actuales de la ciencia de la corrosión; lo único que saben es que funciona "de manera impecable", y ya han patentado la tecnología en varios países.

El impacto que puede tener este material en el sector de la energía es tremendo. Las estimaciones de los investigadores sugieren que sustituir el titanio por este nuevo acero inoxidable podría reducir el coste de los materiales unas 40 veces.

Esto facilitaría enormemente la adopción del hidrógeno verde a gran escala, ya que permitiría usar directamente agua de mar sin pasar primero por costosos procesos de desalinización de los sistemas actuales.

Ahora, los científicos tienen como objetivo transformar este material experimental en un producto final como mallas o espumas metálicas listas para ser usadas en electrolizadores en el futuro próximo.