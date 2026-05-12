Los auriculares que mejoran la concentración de los niños con autismo: "Se sienten mentalmente más fuertes al usarlos"

La medicación no es la única solución para las personas que sufren problemas neurológicos como la depresión o TDAH, alternativas como los tratamientos de neurofeedback están ganando fuerza entre los pacientes neurológicos. Un tipo de entrenamiento cerebral que ahora puede realizarse desde casa con MindMuscle.

"Es como ir al gimnasio, como un entrenamiento para el cerebro", explica Vitali Karpeichyk, CEO y fundador de este proyecto en una entrevista con EL ESPAÑOL-Omicrono, "aprendes a controlar tu cerebro, a entenderte mejor y controlar tus sentimientos", añade. La startup ha sido seleccionada como finalista estadounidense en los Premios de Innovación Social de Fundación Mapfre, en la categoría de bienestar físico, mental y financiero.

MindMuscle nace del proyecto PigPug Health y consiste en un tratamiento doméstico que combina unos auriculares EEG inalámbricos los cuales se conectan a una aplicación móvil basada en IA. El objetivo es llevar los costosos tratamientos de neurofeeback que ofrecen las clínicas (en Estados Unidos) a los hogares y más adelante, al resto del mundo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 1 de cada 100 niños tiene autismo. En España, se estima que alrededor del 3% o 7% de los niños presentan TDAH. Pero el neurofeedback no solo se usa en pacientes con estos trastornos, también ayuda a personas con depresión, estrés o epilepsia.

¿Qué es el neurofeedback?

El cerebro es un órgano plástico y flexible que puede aprender y reaprender a lo largo de toda la vida, también se deteriora. El cerebro se puede estimular, por ejemplo, con el ejercicio físico, pero también se puede frenar su estimulación con factores negativos como el estrés o la depresión, incluso ante enfermedades como la epilepsia.

El neurofeedbak consiste en la estimulación de la neurogénesis, el proceso por el cual el cerebro se regenera creando nuevas neuronas y nuevas conexiones. A parte de servir como tratamiento para trastornos neurológicos, esta técnica también se está aplicando en deporte para ayudar a deportistas de élite a sobrellevar el estrés y concentración que requiere una competición.

Al neurofeedback también se denomina EEG biofeedback, pues se basa en la actividad eléctrica del cerebro. Estos dispositivos registran las ondas cerebrales a través de unos sensores situados en el cuero cabelludo. Las ondas detectadas se interpretan en un ordenador especializado para su análisis con el fin de detectar qué zonas del cerebro están funcionando de forma incorrecta y son las responsables de los diferentes síntomas que afectan a cada paciente.

Niña usando los auriculares MindMuscle MindMuscle Omicrono

A partir de este estudio se establece un entrenamiento personal y que se denomina “aprendizaje por condicionamiento operante”. El resultado es un ejercicio que puede presentarse en forma de videojuego para activar o desactivar ciertas regiones cerebrales.

Si el cerebro está respondiendo bien al juego, el ejercicio audiovisual continua, pero si se detectan procesos neuronales erróneos, el juego se detiene. Así es como se motiva al cerebro para aprender a crear ondas cerebrales positivas y reducir la creación de la actividad cerebral negativa.

Este tipo de tratamiento tiene la ventaja de sustituir procesos más invasivos o con medicación, al mismo tiempo que mejora la atención, la memoria y capacidad de aprendizaje. También minimiza el estrés.

MindMuscle

Karpeichyk habla desde su propia experiencia. Este desarrollador de software de Bielorrusia fue diagnosticado con TDAH y autismo cuando era un niño, “hace 30 años no teníamos la ayuda que hay ahora”. Como adulto, se planteó cómo se podía simplificar la vida de las familias que reciben este tipo de diagnósticos.

De ahí surgen estos auriculares que registran la actividad cerebral del menor para plantearle juegos visuales en una aplicación como terapia. "No sientes nada, al terminar, la sensación es de ser mentalmente más fuerte, como si tu cerebro se hubiera llenado de sangre”, asegura el fundador.

Vitali Karpeichyk usando los auriculares MindMuscle MindMuscle Omicrono

La duración de las sesiones es personal, el tratamiento puede empezar con dos sesiones de 30 minutos a la semana e ir aumentando o disminuyendo: “a veces vemos que los niños lo usan todo el día porque les gusta nuestro contenido". La startup recomiendan que las familias trabajen directamente con médicos para el control de las sesiones y el progreso del paciente.

Aseguran desde MindMuscle que los resultados se aprecian desde la quinta sesión. Actualmente, la empresa ya ha dado apoyo a más de 100 niños en diferentes programas piloto. Actualmente MindMuscle tiene presencia en Estados Unidos, pero espera poder escalar su propuesta a otros países.

Por todo el mundo

Explica Vitali Karpeichyk a este periódico que el tratamiento de neurofeedback suele costar actualmente en Estados Unidos unos 3.000 dólares por ciclo y durar varios meses. Por el contrario, MindMuscle se vende por 500 dólares y una tarifa mensual de 60 dólares al mes por cada cuenta en la aplicación.

“El precio lo establece la clínica para añadir la supervisión del paciente, pero así los padres pueden usar el seguro médico y otras opciones de pago que hace el tratamiento más asequible”, asegura. Una de las ventajas que defiende Vitali es el uso en remoto de la plataforma. “Personas de todo el mundo podrán conectarse con el terapeuta adecuado y que sus hijos realicen sesiones bajo supervisión profesional”, afirma el entrevistado.

De esta manera, se plantean llevar el equipo a países de la Unión Europea como España, “hay muchos terapeutas hispanohablantes en Estados Unidos, las personas en España podrán comprar el dispositivo y conectarse a la plataforma para recibir el tratamiento que necesiten”

Estos auriculares han tardado tres años en diseñarse para que resulten lo más cómodos posibles, “los niños autistas son muy sensibles”, explican. Pero eso no impide que otro de los objetivos a largo plazo es el uso de los auriculares en adultos, tanto para trastornos como el autismo, como para otras afecciones como el estrés o la depresión.