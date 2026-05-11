La UE cambia las normas: prepara nuevas leyes para dejar de depender de Google, Amazon y otras empresas de EEUU

La soberanía digital se ha convertido en el nuevo frente entre la Unión Europea y los Estados Unidos, especialmente en lo que respecta al control sobre los datos de los ciudadanos y los gobiernos.

Ahora, CNBC ha revelado que la Comisión Europea está ultimando los detalles de una ambiciosa estrategia legislativa denominada "Paquete de Soberanía Tecnológica", cuyo objetivo es reducir la dependencia de proveedores tecnológicos extranjeros.

Según este informe, la nueva normativa que se presentará oficialmente el próximo 27 de mayo busca limitar la capacidad de gigantes estadounidenses como Microsoft, Amazon y Google para gestionar los datos más sensibles del sector público europeo.

Esta iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación por la soberanía digital de los Estados miembros, que dependen en su mayoría de software desarrollado por empresas estadounidenses.

Y es que desde 2018, la "Cloud Act" otorga a las autoridades de EEUU el poder de solicitar datos almacenados por empresas estadounidenses, incluso si estos servidores se encuentran físicamente en suelo europeo.

El nuevo plan de Bruselas pretende blindar sectores estratégicos como la salud, la justicia y las finanzas, exigiendo que su información se aloje de manera exclusiva en infraestructuras de nube europeas.

El paquete legislativo incluye la 'Ley de Chips 2.0' y la 'Ley de Desarrollo de IA y la Nube' (CADA por sus siglas en inglés). Estas normativas no solo imponen restricciones a los servicios que los gobiernos podrán usar, sino que buscan fomentar la creación de una industria local competitiva.

El objetivo es que los servicios críticos de la administración pública funcionen mediante soluciones de computación y de inteligencia artificial con base en la Unión Europea.

"La idea central es definir sectores específicos que deben ser alojados obligatoriamente en capacidad de nube europea", ha señalado un funcionario de la Comisión.

Esta medida no supone un veto total a las compañías estadounidenses en los contratos públicos, pero sí restringe su participación en proyectos clasificados como de "alta sensibilidad".

Por contexto, hay que tener en cuenta que tres compañías estadounidenses, Amazon, Google y Microsoft, concentraron el 70% del sector de la nube en Europa durante el último trimestre de 2025.

Este nivel de dependencia ha sido analizado por expertos como Nicolas Roux, quien en su informe European Digital Dependencies advierte sobre la vulnerabilidad de las instituciones públicas ante posibles injerencias externas o cambios en la legislación internacional.

La respuesta europea ya está en marcha. En abril de 2026, la Comisión firmó contratos por valor de 180 millones de euros para el desarrollo de cuatro proyectos de nube soberana.

Además, algunos países se han adelantado a la ley europea y ya están dando pasos para la soberanía digital. El pasado abril, el gobierno francés anunció un ambicioso plan para abandonar Windows y dar el salto a Linux y programas desarrollados en la UE.

"Europa está despertando y organizándose", afirmó un portavoz de la Comisión al describir este movimiento como un paso necesario para evitar que el bloque se convierta en una "colonia tecnológica".

El enfoque de la normativa se centra exclusivamente en el sector público; por el momento, las empresas privadas no estarán sujetas a estas restricciones de almacenamiento, manteniendo su libertad para elegir proveedor según sus necesidades operativas.