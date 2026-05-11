Google cambia las normas de Internet para siempre: "ahora para probar que eres humano tienes que aceptar ser vigilado"

Sin mucha fanfarria, Google acaba de lanzar una nueva herramienta de seguridad que puede obligar a millones de usuarios a cambiarse de móvil y a enviar datos a sus servidores para demostrar que son humanos.

La compañía ha presentado lo que llama la "evolución de reCAPTCHA", su sistema de protección de páginas web contra 'bots' y usuarios falsos, que ahora está mejor preparado para luchar contra la amenaza de la IA.

Al igual que otros sistemas de 'captchas', reCAPTCHA puede requerir que el usuario realice una tarea para demostrar que es una persona real, como por ejemplo, seleccionar las fotografías en las que aparece un tipo de objeto (como bicicletas).

Sin embargo, este tipo de desafíos son cada vez más inútiles para bloquear el acceso de 'bots' debido a los grandes avances en inteligencia artificial, que ya es capaz de realizar este tipo de tareas como si fuese un humano.

Para luchar contra esta nueva amenaza, Google ha presentado Google Cloud Fraud Defense, una nueva plataforma diseñada contra los agentes de IA que introduce nuevos métodos de verificación, incluido uno que ha levantado la polémica.

Este nuevo método consiste en escanear un código QR con nuestro smartphone para "verificar que eres humano"; pero lo que parece una genial idea por lo simple y directa que es, en realidad puede ocultar una trama de Google para cerrar su plataforma de smartphones y espiar a los usuarios.

El nuevo sistema reCAPTCHA de Google obliga a escanear un código QR para entrar en la página Google Omicrono

Y es que este sistema solo funciona en móviles iPhone y en móviles Android que tengan los servicios de Google instalados; en otras palabras, los móviles Android que no tienen los Google Play Services, no pueden demostrar que el propietario es humano.

Eso es porque el código QR en realidad no redirige a una página web, sino que se conecta con la app de Play Services que funciona en segundo plano en el móvil y que normalmente es usado por las apps de Google para acceder a funciones comunes como el inicio de sesión.

A continuación, el móvil se conecta con los servidores de Google y le indican que el usuario que está intentando entrar en la página web es una persona real. Una vez recibida esta confirmación, reCAPTCHA acepta al usuario y la página web se carga.

Esta medida ha sido duramente criticada por defensores de la Internet abierta, que acusan a Google de intentar cerrar la plataforma de Android, obligando a los usuarios a usar sus servicios para poder navegar por Internet.

Por ejemplo, el nuevo reCAPTCHA bloqueará a los usuarios de móviles de Huawei, que no puede instalar los Google Play Services en sus smartphones por el bloqueo comercial de EEUU, así como a los de otras marcas que optan por ofrecer sus propios servicios alternativos a Google.

De la misma manera, sistemas alternativos basados en el código abierto de Android serán bloqueados por defecto, incluyendo GrapheneOS, cuyos creadores afirman que el verdadero motivo detrás de este cambio es "impedir que los usuarios utilicen hardware y software no autorizados por Apple o Google".

De hecho, llama la atención que los usuarios de iPhone automáticamente son considerados 'humanos' porque no necesitan tener instalados los Play Services en sus dispositivos.

Además, esta tecnología está siendo criticada porque podría ser usada para espiar a los usuarios. Según ha denunciado Reclaim the Net, "para probar que eres humano tienes que aceptar ser vigilado", ya que los Play Services se conectan con los servidores de Google.

"Establece un precedente en el que acceder a contenido web básico ahora requiere ejecutar software de Google y transmitir datos a los servidores de Google".

El nuevo reCAPTCHA está siendo activado de manera automática en millones de páginas web y sin que los propietarios tengan que hacer nada. Por el momento, Google no ha respondido a las críticas.