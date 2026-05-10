El rascacielos de 315 metros que copia a las esponjas del mar para tener "máxima resistencia y mínimo uso de materiales"

La esponja marina es un animal fascinante. Su cuerpo lleno de poros y canales es capaz de filtrar enormes volúmenes de agua para alimentarse y respirar. Carece de órganos, pero su cuerpo combina rigidez, flexibilidad y unas capacidades de regeneración únicas.

Todas estas características, y alguna más, están detrás de la fijación de científicos e ingenieros por emular sus propiedades, ya sea para fabricar materiales ligeros, flexibles y resistentes o para combatir las inundaciones sin que colapsen las ciudades.

Ahora, la esponja tiene un nuevo logro que añadir: servir de inspiración para el diseño y construcción de un conjunto de rascacielos en Vancouver, Canadá. El proyecto 501 + 595 W Georgia & 388 Abbott quiere redefinir el skyline de la ciudad con cuatro torres inspiradas en los frágiles pero resistentes arrecifes de esponjas de vidrio del Pacífico noroccidental.

No se trata solo de alcanzar una altura considerable o de proponer iconos arquitectónicos, sino de un experimento urbano que combina vivienda, plazas de hotel, arte indígena y espacio público para responder a varias de las necesidades más urgentes de la ciudad.

Holborn, la promotora responsable del proyecto, lo resume como "un desarrollo de uso mixto transformador que combina innovación arquitectónica, responsabilidad social y revitalización urbana", diseñado para "inspirar a las futuras generaciones".

Por su parte, el estudio canadiense de arquitectura Henriquez Partners describe el diseño como una metáfora de "regeneración y adaptación", trasladando las formas y la estructura de las esponjas marinas al lenguaje arquitectónico de los grandes rascacielos de vidrio y acero.

Un hotel-esponja

Las torres del proyecto se levantarán sobre tres solares estratégicos: 501 y 595 West Georgia Street y 388 Abbott Street, uniendo el distrito financiero de la urbe con el Downtown Eastside, una zona céntrica en plena reconversión.

Su impacto volumétrico será notable: tres edificios en West Georgia, con alturas que van desde los 239 hasta los 315 metros, y una cuarta torre en Abbott Street de 122 metros.

El conjunto superará los 280.000 m2 de superficie de uso mixto, incorporando más de 5.900 m2 de comercios, plazas y recorridos peatonales conectados directamente con la red de metro SkyTrain.

Al 595 West Georgia se sumarán otras tres torres. Henriquez Partners / Holborn Omicrono

La pieza más llamativa del conjunto es la que hará la función de hotel, que aspira a convertirse en el edificio más alto de Columbia Británica y en un nuevo hito visual para la ciudad gracias a su exoesqueleto estructural en diagrid o 'rejilla diagonal'.

En este sistema estructural, la fachada del edificio se convierte en su propia estructura portante, formada por una malla de grandes vigas de acero dispuestas en triángulos y diagonales que recubren el exterior del rascacielos.

A diferencia de los edificios convencionales, donde las cargas del peso y del viento se transmiten a través de columnas internas verticales, el diagrid distribuye esas cargas a lo largo de la malla exterior triangulada.

Esto tiene consecuencias directas muy visibles: al no necesitar columnas internas, los pisos quedan completamente diáfanos, sin pilares que interrumpan el espacio. Además, el sistema es hasta un 30% más ligero que las estructuras convencionales y usa entre un 20 y un 40% menos de acero.

En el caso de la torre hotelera de 595 West Georgia, la inspiración en las esponjas de vidrio no es un simple guiño formal. Estos organismos marinos, únicos de la Columbia Británica sirven como modelo conceptual para el diseño del edificio.

Así, el diagrid cumple una doble función, tanto estructural como estética. La malla de acero que envuelve el edificio no es solo un recurso de ingeniería, sino la traducción visual del esqueleto de las esponjas, cuyas fibras naturales de sílice se organizan en patrones geométricos similares.

El comunicado de prensa firmado por Holborn subraya que las torres se conciben como "siluetas y formas escultóricas" que traducen "la resistencia y eficiencia estructural" de las esponjas en rascacielos de alto rendimiento energético. Su peculiar fachada permite "interiores sin columnas, máxima resistencia y uso mínimo de materiales", un sistema desarrollado junto a Arup a partir de estudios de Harvard sobre la estructura del esqueleto de estos animales.

Torres residenciales

Cada edificio del conjunto interpreta la metáfora marina de manera distinta. Las torres residenciales se distinguen por sus balcones escultóricos y celosías metálicas que evocan "la textura y complejidad del filigrana de la esponja", generando fachadas dinámicas que aportan sombra y profundidad.

Los podios e interiores se conciben como "formas talladas, similares a cuevas de coral", con acabados en piedra erosionada que dialogan con edificios vecinos como la histórica fachada de terracota del Randall Building y la piedra de la Christ Church Cathedral. El objetivo es que el proyecto sea a la vez contemporáneo y arraigado en el contexto urbano y paisajístico de Vancouver.

El desarrollo aportará 1.939 nuevas viviendas repartidas entre diferentes segmentos: 1.288 propiedades, 273 viviendas de alquiler y 378 viviendas sociales. Esta última cifra convierte al proyecto, según el comunicado, en "la mayor contribución individual de vivienda social en un solo edificio en Vancouver", toda ella concentrada en la torre de Abbott Street.

El proyecto incluye espacios públicos y comerciales. Henriquez Partners / Holborn Omicrono

Esa torre, de hecho, se cederá íntegramente a la ciudad como "un edificio regalado para el beneficio comunitario", e integra además una guardería, una galería de arte indígena de 479 m2 y tres viviendas para artistas en residencia de los nativos americanos Musqueam, Squamish y Tsleil-Waututh.

El componente hotelero y de turismo también es considerable. La torre principal albergará 920 habitaciones, divididas entre 640 estancias de corta duración y 240 de larga estancia, reforzadas por 6.515 m2 de salas de conferencias y salones distribuidos en tres niveles.

La guinda será un mirador público en la azotea, concebido como un "bosque en el cielo" por la firma de paisajismo PFS Studio, con restaurante y acceso gratuito para los habitantes de Vancouver.

A nivel de calle, se proyecta una plaza pública de 1.580 metros cuadrados en West Georgia, conectada con pabellones comerciales y de restauración, espacios culturales y exposiciones de arte indígena en la superficie. La artista Susan Point ha sido invitada a transformar esta plaza, frente al Randall Building, en "un lugar de narración mediante expresión indígena contemporánea".

El enfoque ambiental se articula bajo el concepto de urbanismo sostenible. El desarrollo aspira a alcanzar "cero emisiones operativas netas" y reducir en un 50% el carbono incorporado, un objetivo que supera los estándares del propio Ayuntamiento de Vancouver.

Para ello, sus responsables plantean sistemas prefabricados y formas escultóricas pensadas para reducir el desperdicio de materiales durante la construcción. El paisajismo, también a cargo de PFS Studio, busca "mejorar la biodiversidad y la experiencia" en el espacio público, sustituyendo aparcamientos en superficie por una red de plazas conectadas para el disfrute del peatón.