Las pilas de botón cambian para siempre: así son las primeras que no queman la garganta si las tragas por accidente

Las innovaciones en el sector de las pilas no paran, pero es importante destacar que no se centran únicamente en aspectos como la capacidad, sino que otros como la seguridad a veces tienen la misma importancia, especialmente si tenemos hijos.

Energizer ha presentado oficialmente su nueva línea de pilas de botón Energizer Ultimate Child Shield, una innovación tecnológica diseñada específicamente para mitigar los riesgos de lesiones graves en menores tras la ingesta accidental.

Esta nueva gama, que incluye los tamaños 2032, 2025 y 2016, introduce un sistema de protección de tres capas que busca reducir los incidentes relacionados con quemaduras esofágicas al tragar las pilas.

Y es que, según datos proporcionados por la propia compañía, cada año se registran más de 3.500 casos de ingesta de pilas de botón solo en los Estados Unidos.

La gravedad de estos incidentes radica en que, al entrar en contacto con la saliva, se genera una corriente eléctrica que produce hidróxido de sodio, en otras palabras, sosa cáustica, capaz de causar daños permanentes o incluso la muerte en apenas dos horas.

Para prevenir estos accidentes, la nueva tecnología incluye una característica denominada Color Alert, que libera un tinte azul no tóxico al contacto con la humedad de la boca, permitiendo a los cuidadores identificar de forma inmediata la ingesta de la pila.

Pila Energizer UIltimate Child Shield Energizer Omicrono

Además de la alerta visual, las celdas incorporan un recubrimiento amargo para desalentar a los niños de tragarlas y además, se distribuyen en un embalaje resistente de alta seguridad.

Sin embargo, la mayor novedad sin duda alguna reside en el diseño estructural de la propia pila, que Energizer describe como la única en el mundo capaz de evitar las quemaduras por ingesta gracias a un diseño interno que interrumpe la formación de los circuitos eléctricos dañinos una vez que la pila se aloja en el organismo.

"Esta innovación marca un estándar de seguridad sin precedentes en la industria", ha declarado un portavoz de Energizer durante la presentación del producto. La organización Reese’s Purpose, dedicada a la concienciación sobre la seguridad de las pilas, ha colaborado en el proceso de creación de las Ultimate Child Shield, subrayando que este diseño es un avance crítico para prevenir tragedias evitables.

Pila Energizer UIltimate Child Shield Energizer Omicrono

A eso hay que sumar que estas pilas mantienen un rendimiento energético de larga duración, con una vida útil en almacenamiento de hasta 12 años, y son compatibles con dispositivos comunes como los Apple AirTag, relojes inteligentes y mandos de coche.

En cuanto a su disponibilidad y coste, las baterías han comenzado a distribuirse en grandes superficies de Estados Unidos además de en mercados internacionales como España. Aunque Energizer no ha confirmado precios, ya es posible encontrar paquetes en algunas tiendas a partir de los 6,99 euros.