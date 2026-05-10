Es oficial: China presenta el primer robot con piel 'humana' de 18.000 sensores que será el mayordomo de tu casa

El sector de la robótica está avanzando a pasos de gigante, y especialmente en los últimos meses hemos visto grandes avances en los robots humanoides, en la manera en la que se mueven y son capaces de imitar a los humanos.

La clave de esta mejora se encuentra en la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, que permite 'enseñar' al robot cómo moverse y realizar acciones que son familiares para cualquier persona. No es de extrañar que las compañías de IA estén interesadas en la robótica.

Un buen ejemplo lo tenemos en la firma de investigación en inteligencia artificial Kinetix AI, con sede en Shenzhen, que ha presentado oficialmente a KAI, un robot humanoide de tamaño completo diseñado específicamente para el sector de servicios y asistencia en el hogar.

Este modelo destaca por su altísima movilidad y un sistema de piel háptica que busca cerrar la brecha entre la rigidez robótica y la delicadeza humana.

KAI mide 1,73 metros de altura y tiene un peso de 70 kilogramos. Su característica más impresionante es que cuenta con 115 grados de libertad en todo su cuerpo, una cifra que supera significativamente a la mayoría de sus competidores actuales.

Esta flexibilidad le permite realizar movimientos que imitan de cerca el rango de acción de una persona. La mayor parte de esta complejidad técnica se concentra en sus manos, las cuales disponen de 36 grados de libertad cada una (72 en total). Para poner esto en perspectiva, una mano humana tiene aproximadamente 27 articulaciones móviles.

El diseño de Kinetix AI utiliza un sistema híbrido, con 22 articulaciones activas que permiten un control preciso, además de 14 articulaciones pasivas que actúan como amortiguadores mecánicos, permitiendo que la mano se adapte a la forma de los objetos y absorba impactos sin necesidad de procesamiento computacional inmediato.

El robot está recubierto por una piel sintética táctil equipada con 18.000 puntos de detección. Estos sensores son capaces de registrar fuerzas tan sutiles como 0,1 newtons, lo que permite una manipulación "consciente" del tacto.

Gracias a este sistema, KAI puede ajustar su agarre en tiempo real, facilitando tareas delicadas como sujetar objetos frágiles o interactuar de forma segura con humanos.

En el apartado energético, KAI incorpora una batería de semiconductores de 1,7 kWh, que ofrece una autonomía de unas 4 horas por carga. Esta tecnología de batería se ha seleccionado para mejorar la seguridad, reduciendo el riesgo de fuga térmica en comparación con las celdas de iones de litio convencionales.

La capacidad de decisión del robot se basa en un sistema denominado "World Model", que entrena a la IA en entornos 3D interactivos y datos del mundo real. Este sistema divide el procesamiento en tres capas: procesamiento de datos sensoriales, ejecución de movimientos y predicción de cambios en el entorno y valoración de resultados antes de actuar.

Para acelerar su aprendizaje, la compañía ha creado KAI Halo, un dispositivo "wearable" que permite a operadores humanos registrar datos espaciales y de movimiento mientras realizan tareas cotidianas, creando así una base de datos natural para el robot.

A diferencia de otros humanoides enfocados en la industria pesada, Kinetix AI posiciona a KAI para tareas de comercio minorista y ayuda doméstica. El robot es capaz de realizar labores como clasificar mercancías y ensamblar productos, llenar y vaciar el lavavajillas, doblar ropa e incluso enhebrar una aguja.

La empresa proyecta un precio de venta inferior a los 37.000 euros para sus modelos básicos. Los planes actuales apuntan a que la producción en masa comience a finales de 2026.