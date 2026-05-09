Javier es ingeniero y experto en IA: "Los trabajos puramente operativos son los que tienen más riesgo de desaparecer"

La inteligencia artificial (IA) está transformando el panorama laboral a un ritmo vertiginoso, planteando una duda razonable: ¿estamos ante el fin del trabajo tal como lo conocemos? Javier Ideami, ingeniero, creativo multidisciplinar y experto en IA, ha analizado en el pódcast Tengo un Plan el futuro del empleo, identificando qué perfiles sobrevivirán y cuáles tienen los días contados.

Para entender el impacto de esta tecnología, Ideami propone diferenciar entre las dos formas de pensar del ser humano: el "sistema uno" (pensamiento rápido y automático de encaje de patrones) y el "sistema dos" (pensamiento lento, analítico y lógico). Según el experto, la IA ya ha dominado el pensamiento automático a un nivel sobrehumano.

"Los trabajos que más están en riesgo son los que más involucran el sistema uno... trabajos más repetitivos, más de encaje de patrones y menos ejecutivos", ha advertido Ideami. Esto sitúa en la cuerda floja a todos los empleos puramente operativos que consisten en ejecutar órdenes sin requerir un razonamiento profundo o una supervisión ejecutiva constante.

Esta automatización de tareas mecánicas está generando un daño colateral inesperado: una amenaza directa sobre los roles de entrada en las empresas. Ideami ha señalado que ya empieza a aparecer una crisis en los puestos junior. Históricamente, a los recién llegados se les asignan tareas repetitivas para que aprendan la base del negocio; sin embargo, ahora la IA asume ese papel como un "secretario gratuito".

Esta situación deja un peligroso vacío estructural: "Si empiezas a reducir los junior, ¿dónde están los ejecutivos del futuro?", reflexionó el ingeniero. A pesar de esta tendencia, Ideami recalca que prescindir totalmente de los humanos es un fracaso garantizado

Javier Ideami en el pódcast 'Tengo un Plan'. YouTube Omicrono

Además, ha citado ejemplos de empresas que despidieron a su plantilla para usar solo IA y resultó ser "un desastre", ya que la tecnología actual carece de motivaciones propias, pensamiento crítico y aún requiere una dirección experta.

Ante este cambio de paradigma, la estrategia de supervivencia profesional ha dado un giro de 180 grados. Ideami ha desmontado el mito de centrarse en un solo nicho: "En la época de la IA, sobreespecializarte en una cosa va a ser un problema porque va a ser mucho más fácil que la IA domine ese área".

La clave ahora reside en la multidisciplinariedad. El experto ha recomendado aplicar la regla de Pareto para alcanzar un 80 % de excelencia en múltiples áreas distintas y combinarlas. Esta mezcla de conocimientos hace casi imposible que una IA reemplace al profesional por completo y le otorga una visión más rica para liderar la herramienta.

Lejos de una visión apocalíptica, Ideami ha concluido que la IA debe verse como un "traje de Iron Man" que amplifica nuestras capacidades y productividad. El éxito en el nuevo mercado laboral no vendrá de delegar responsabilidades en la máquina para acomodarse, sino de utilizarla manteniendo el pensamiento crítico en forma.

En este escenario, perfiles emergentes como la "ingeniería de prompts" (saber dar instrucciones precisas a la máquina) se convertirán en el nuevo estándar de excelencia profesional.